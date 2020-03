Grondrechten in tijden van corona: noodrecht gaat even voor

Adriaan Wierenga is jurist, gespecialiseerd in noodrecht en werkt bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Sinds het uitbreken van de coronacrisis wordt hij bestookt met vragen van bestuurders uit het hele land. 'Ik krijg honderden urgente mailtjes en telefoontjes.'

Ministers en burgemeesters willen van hem weten hoe ver ze de grenzen van de wet mogen oprekken. 'Veiligheidsregio's in het hele land hebben een noodverordening afgekondigd, maar burgemeesters moeten het handhaven', legt Wierenga uit.

Noodbevel

Normaal gaat de burgemeester over de openbare orde en veiligheid in zijn of haar gemeente. Een burgemeester kan een noodbevel uitvaardigen, bijvoorbeeld om de orde te handhaven rondom een voetbalwedstrijd.

Dat geldt dan voor een bepaalde groep (in dit geval supporters), een beperkte tijd (bijvoorbeeld een avond) en een bepaalde plek (bijvoorbeeld rondom een stadion).

Noodverordening

'Maar nu moeten burgemeesters iets uitvoeren waar ze zelf niet over gaan', legt Wierenga uit. 'Het gaat hier om een noodverordening in opdracht van de minister van Medische Zorg. Zo'n verordening gaat over een lange periode en geldt in dit geval voor het hele land. Het lokale bestuur moet hiermee in de pas lopen.'

Een noodverordening gaat dus veel verder dan een noodbevel. Wierenga legt het verschil uit: 'Als je illegaal een schuurtje in je tuin bouwt, dan krijgt je een brief van de gemeente met het verzoek het schuurtje af te breken. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen, of de gemeente laat het weghalen op jouw kosten.'

Grondwet

'Maar in dit geval is het noodrecht van kracht. Dan heb je als veiligheidsregio meer bevoegheden. Je kunt nu gewoon zeggen dat cafés, restaurants, sportclubs, enzovoort dicht moeten blijven. De feitelijke handhaving ligt bij de politie.'

Maar is dit niet in strijd met de grondwet? Nee, stelt Wierenga. 'Het noodrecht is juist bedoeld om in uitzonderlijke situaties - wat normaal gesproken niet mag - het bestuur bepaalde mogelijkheden te geven voor het inperken van de grondrechten.'

