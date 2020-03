Schooljaar gelijktrekken met kalenderjaar? 'Als er een kans is, is het nu'

De coronacrisis dwingt ons allemaal na te denken over hoe we dingen doen. Dat geldt ook voor scholen. Hoe lang blijven de scholen nog dicht? Wat betekent dat voor de kinderen? En hoe kunnen we daar het best mee omgaan?

De situatie vraagt om omdenken, zegt voorzitter Jaap Hansen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Hij is verantwoordelijk voor 25 basisscholen in de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde en hij stelt voor om het schooljaar gelijk te trekken met het kalenderjaar.

Mis het contact

'We zijn druk bezig om het onderwijs voor kinderen thuis goed te organiseren', zegt hij. 'Je ziet dat het ook echt een boost geeft aan het onderwijs. Zo worden vernieuwingen versneld doorgevoerd. Maar tegelijk mis je, hoe goed je dat ook probeert vorm te geven, wel het contact met de kinderen.'

En dat baart hem zorgen. Hansen is bang dat de situatie hoe dan ook gaat leiden tot onderwijsachterstanden bij kinderen. De ontstane situatie is volgens hem dé uitgelezen kans om pragmatisch met de situatie om te gaan.

Ogen niet sluiten voor beperkingen

'Ik wil niet tekort doen aan alle inzet van iedereen', vertelt Hansen. 'Ik heb ontzettend veel waardering voor al onze collega's die zich met hart en ziel inzetten voor kinderen thuis, maar er zitten wel beperkingen aan en daar moeten we onze ogen niet voor sluiten.'

Als scholen langer dicht blijven dan 6 april vraagt het om een duurzame oplossing, vindt de schoolbestuurder. 'Als scholen tot de zomer sluiten, dan ontkom je niet aan grote onderwijsachterstanden.'

Pragmatisch mee omgaan

Bij de eindtoets in het basisonderwijs wordt al pragmatisch omgegaan met de situatie. De discussie over het afschaffen van de toets loopt al een tijdje en de coronacrisis wordt nu aangegrepen om te proberen hoe het gaat zonder de eindtoets.

'Het is in ieder geval de moeite waard om dit ook verder te onderzoeken', zegt Hansen. 'Kijk naar het hoger onderwijs, daar kun je al flexibel op ieder moment aan een studie beginnen en dat levert ook geen problemen op.'

Ook administratief voordeel

Het schooljaar en het kalenderjaar gelijktrekken heeft volgens Hansen ook andere voordelen. Zo scheelt het de scholen een bak aan administratief werk. 'We moeten voor de administratie nu alles omzetten van schooljaar naar boekjaar. Dit zou heel veel administratief werk wegnemen, maar dat is pure bijvangst. Het gaat om de kinderen en als er een kans is, is het nu.'

Creatieve ideëen

Bij de Algemene Onderwijsbond (AOb) juichen ze creatieve ideeën zoals die van Hansen toe, zegt voorzitter Eugenie Stolk.

'Het is heel goed dat er over allerlei dingen wordt nagedacht, want we moeten voor de langere termijn wel kijken hoe we omgaan met leerachterstanden. Ik wil eigenlijk niet te veel vooruitlopen op de scenario's; het is nu misschien te vroeg om te zeggen: trek het schooljaar maar gelijk met het kalenderjaar.'

Sprint wordt een marathon

Toch moet dit idee net als veel andere ideeën zeker op de agenda komen, vindt Stolk. 'Alleen we moeten ons nu eerst focussen op deze crisis. Er is nu een goede sprint getrokken in het onderwijs, maar dit wordt een marathon. Dus laten we ons eerst hier op richten en dan later verstandige besluiten nemen voor de toekomst.'

Aandacht op huidige crisis

De medeschoolbestuurders van Hansen staan ook nog niet direct te springen. Vooral omdat de crisis en het thuisonderwijs nu alle aandacht vragen, vindt Marieke Andreae van scholengroep OPRON (18 scholen).

'Ik snap het idee van Hansen, maar we moeten daar pas over nadenken als we uit deze crisis zijn. Nu moeten we ons concentreren op het onderwijs. Als we weer open zijn, moeten we kijken of een andere jaarindeling wenselijk is.'

Bijzondere oplossingen

Bejanne Hobert van Primenius (34 scholen) juicht net als de AOb creatieve ideeën zoals die van Hansen toe. 'Bijzondere situaties vragen om bijzondere oplossingen', zegt Hobert. 'We moeten het echt zoeken in de creativiteit.'

Toch vraagt ze zich af of het gelijktrekken van het schooljaar met het kalenderjaar de oplossing is. 'Ik zie dit vooral als een administratieve handeling, maar laten we het gesprek aangaan met elkaar en met ouders, want we moeten zeker nadenken over de kwetsbare groepen.'

Goed uitdenken

Geert Bijleveld van stichting openbaar onderwijs Marenland (21 scholen) vindt het idee van Hansen wel interessant, maar het moet volgens hem eerst goed uitgedacht worden. 'Het is mooi omdenken en ik zie ook wel de voordelen, maar je moet eerst wel goed alle gevolgen in kaart brengen.'

Hoe dan ook moet het onderwijs gaan nadenken over de leerachterstanden, zegt Bijleveld. 'Ik denk dat je er niet aan ontkomt om door te gaan in de vakanties, daar moeten we heel serieus over na gaan denken.'

Lees ook:

- Op afstand lesgeven werkt: 'Maar ik mis mijn leerlingen'

- Alles over het coronavirus