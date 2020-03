Hovenier: 'Een beetje rekening houden met elkaar, dan kom je heel ver'

Maar in tijden van corona moeten ook die ondernemers de nodige maatregelen nemen. Dat geldt ook voor tuincentrum Hummel in Noordhorn.

Thuiszitten

Hummel: 'We zien dat veel mensen thuiszitten en in de tuin aan het werk willen. We merken dat de toeloop daardoor toeneemt. Meer klanten komen langs om planten, tuinhout of ander materiaal te halen. Daar zijn we natuurlijk blij mee, maar het heeft ook een keerzijde, want ik moet ook de gezondheid van mijn medewerkers in de gaten houden.'

Via sociale media hebben we klanten opgeroepen zaken zoveel mogelijk online met ons te regelen Hovenier Jeroen Hummel

Hummel heeft verschillende maatregelen getroffen.

'Natuurlijk houden we de regels van het ministerie in acht en daarnaast roepen we onze klanten via sociale media op zoveel mogelijk zaken online met ons te regelen. Als een klant bijvoorbeeld een aanhanger zand nodig heeft, dan zetten we dat klaar en is hij hier maar kort op het terrein.'

Andere zorgen

Hummel, die ook tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud doet, is veel in overleg met klanten over hoe die werkzaamheden de komende tijd moeten worden uitgevoerd.

'De klant heeft op dit moment misschien andere zorgen aan zijn hoofd dan zijn tuin, maar als je een beetje rekening met elkaar houdt en goed naar elkaar luistert dan kom je heel ver.'

