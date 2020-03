Gemeente Groningen verkoopt aandelen Airport Eelde

De gemeente Groningen verkoopt zijn aandelenbelang in Groningen Airport Eelde aan stichting FB Oranjewoud, grootaandeelhouder in uitgever NDC mediagroep.

De gemeente wilde haar belang van 26 procent in de luchthaven al langer afstoten. Met FB Oranjewoud denkt het stadsbestuur hiervoor een geschikte partij te hebben gevonden. Met de overname is het symbolische bedrag van 1 euro gemoeid.

Ondernemersklimaat stimuleren

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de verkoop van Friesland Bank aan de Rabobank. De stichting heeft onder meer als doel om het noordelijk ondernemersklimaat te stimuleren.

'Het past binnen dit doel om ook de aandelen in Groningen Airport Eelde NV te verwerven', aldus de stichting in een persbericht.

'Het vliegveld is voor Noord-Nederland een belangrijke, aantrekkelijke vestigingsfactor. Bovendien is Groningen Airport Eelde een mogelijk goede aanjager van de werkgelegenheid in de regio', aldus bestuursvoorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud.

Aandeelhouders

De Groninger gemeenteraad is vrijdagmorgen per brief van de overname op de hoogte gesteld. De raad besloot eind 2017 dat de gemeente haar belang in de luchthaven moest afstoten.

De andere aandeelhouders van de luchthaven zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo. Die behouden hun aandelen.

Toekomstscenario's

De directie van Groningen Airport Eelde is op dit moment bezig met het opstellen van toekomstscenario's voor de luchthaven. Volgens het Groninger gemeentebestuur is daarin de visie vanuit ondernemerszijde zeer gewenst en beschikt FB Oranjewoud over die visie.

Het is de bedoeling om de scenario's vóór komende zomer te presenteren.

De overname leidt volgens het college van b en w van Groningen 'niet direct' tot wijzigingen in de bedrijfsvoering bij de luchthaven.

