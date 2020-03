Burgemeester Koen Schuiling gaat zich volledig op coronacrisis richten

'De coronacrisis vergt veel aandacht', zegt Schuiling in een intern bericht dat in handen is van RTV Noord. Hij blijft overigens wel betrokken bij het dagelijks oveleg over de gang van zaken in zijn gemeente.

Openbare orde

Als locoburgemeester is Gijsbertsen verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Volgens Schuiling is het noodzakelijk om de taken opnieuw te verdelen. 'Anders kan ik de ontwikkelingen niet bijbenen. Er kwamen steeds meer vragen die ik niet kon beantwoorden. Ik moet mij op andere dingen concentreren en gelukkig hebben we een ervaren wethouder als locoburgemeester.'

Van der Schaaf neemt over

Gijsbertsen (GroenLinks) vertrekt overigens over een paar weken bij de gemeente Groningen, omdat hij een andere baan heeft. Vanaf dan neemt Roeland van der Schaaf (PvdA) de burgemeesterstaken waar.

Duur lastig te voorspellen

Hoe lang de situatie duurt is volgens de gemeente lastig te voorspellen. Schuiling verwacht wel dat er binnenkort een nieuwe fase in zal gaan, 'die andere inspanningen vereist van de organisatie en het bestuur'.

'Er kan na verloop van tijd een omslag komen, dat zag je bij de oliecrisis ook. Op dit moment zijn we net een beetje aan het wennen aan alle maatregelen, maar we moeten ook vooruit blijven kijken. De effecten van de maatregelen (tegen het coronavirus, red.) kunnen we over een paar weken verwachten.'

Afgelopen week werd al duidelijk dat Gijsbertsen een deel van de taken van Schuiling zou overnemen. Nu blijkt dat hij de burgemeestersrol volledig waarneemt. Wie de opvolger van Gijsbertsen als wethouder wordt, is nog niet bekend.

