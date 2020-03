Noaberschap in tijden van corona: boodschappen op bestelling

In tijden van corona is het goed om naar elkaar om te kijken en een beetje voor elkaar te zorgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Aduard, waar de organisatie ZorgSaam Aduard een boodschappenservice voor inwoners heeft opgezet.

'Noaberschap in onzekere tijden', zegt bestuurslid Addie van Rossum.

Helpende hand

ZorgSaam Aduard is een groep mensen die elkaar helpt, bijvoorbeeld bij vervoer naar het ziekenhuis. Honderddertig inwoners staan voor elkaar klaar om de helpende hand toe te steken. Dat gebeurt door een hulpvraag in te dienen die vervolgens wordt gekoppeld aan een vrijwilliger.

'Van, voor en door Aduarders', dat is wat ZorgSaam Aduard is en kenmerkt, zegt Van Rossum, 'Het is voor iedereen in het dorp, maar er zijn vooral ouderen bij aangesloten.'

Contact houden

Het vervoer naar een ziekenhuis ligt nagenoeg stil nu de ziekenhuizen niet-urgente afspraken hebben uitgesteld en dus verschuift een deel van de activiteiten.

Van Rossum:. 'We merken dat Aduarders toch met elkaar in contact willen blijven. Dat zijn vooral ouderen die niet buiten komen. Voor hen is de boodschappenservice bedoeld.'

Boodschappen op bestelling

En hoe werkt die service dan? Van Rossum: 'Inwoners mailen of bellen hun boodschappenbriefje naar ons en wij zoeken er iemand bij die naar de winkel wil. De boodschappen worden ingepakt en de supermarkteigenaar doet de rekening erbij.'

'Dan worden de spullen naar de woning gebracht en op de stoep gezet. Er is dus geen fysiek contact. De klant kan vervolgens geld overmaken via de bank of giro.'

