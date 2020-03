Zorgen over toename huiselijk geweld nu iedereen op elkaars lip zit

'Dit komt door het wegvallen van vangnetten zoals school en werk. Dat geeft meer druk op de gezinnen. Je ziet dat iedereen nu heel erg de balans moet zoeken', zegt Anne de Vries, manager bij Veilig Thuis Groningen.

Meer meldingen tijdens vakanties

Zestig procent van de meldingen, die bij de hulpverleningsinstantie binnenkomen, komt van de politie. Een ander deel komt van professionele hulpverleners die al in contact staan met probleemgezinnen.

Er is weinig afleiding en gezinsleden zijn dan heel erg op elkaar aangewezen Anne de Vries - manager Veilig Thuis Groningen

De huidige situatie van de coronacrisis kan het beste worden vergeleken met een vakantieperiode, legt De Vries uit. 'Bijvoorbeeld met Kerst. We zien in dat soort periodes veel meer meldingen binnenkomen. Er is weinig afleiding en gezinsleden zijn dan heel erg op elkaar aangewezen.'

Aan de bel trekken

Als huiselijk geweld zich voordoet, is het altijd maar de vraag of het ook wordt gemeld. Vaak is het een buurvrouw of een goede vriend(in), die de problemen in een vroeg stadium signaleert.

'Mensen komen nu niet meer bij elkaar over de vloer', zegt De Vries. 'Dus de vraag is of professionals het voldoende zullen signaleren. Of de familie. Hebben die net zo veel zicht op wat er gebeurt als eerder? Dat weten we niet. We maken ons ernstig zorgen. Ik hoor het van al mijn collega's.'

Worstelen met richtlijnen

Na een melding neemt vaak eerst het wijkteam een kijkje. Bij een acuut onveilige situatie in een gezin gaat direct iemand van Veilig Thuis Groningen kijken.

Nu het RIVM adviseert om anderhalve meter afstand te houden en fysiek contact zo veel mogelijk te vermijden, is het voor de hulpverleners erg puzzelen wat wel en niet kan. 'Waar we normaal gesproken langs zouden gaan, proberen we nu zo veel mogelijk telefonisch contact te hebben.'

De Groningse zorginstantie geeft een paar handvatten mee voor iedereen die nu thuis op zit. 'Vraag eens hoe het met iemand gaat. Vraag of je iets voor diegene betekenen. En kijk niet weg als je het gevoel hebt dat het niet klopt.'

Heb jij vermoedens van huiselijk geweld? Bel dan naar 0800-2000.