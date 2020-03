Inbraakgolf teistert sportkantines in Zuidoost-Groningen en Drenthe

Ondermeer in Musselkanaal, Ter Apel en pal over de grens bij EEC in Ees en KSC Schoonoord werd ingebroken. Bij SC Stadskanaal was een poging tot inbraak, maar er werd niets gestolen.

2000 euro schade

De inbrekers hebben verschillende dingen buit gemaakt. Zo heeft vv Musselkanaal naar schatting zo'n 2000 euro schade door de inbraak. Een gloednieuwe tv en een laptop zijn verdwenen en er is sprake van inbraakschade, vertelt bestuurslid Bert ten Hoff van vv Musselkanaal.

We hadden een gloednieuwe tv, en een laptop waar alle muziek op staat. Die zijn nu weg Bestuurslid Bert ten Hoff, vv Musselkanaal

'We hadden net een gloednieuwe tv aangeschaft voor clubtv', zegt Ten Hoff. 'En we hadden een laptop waar alle muziek op staat. Die zijn nu weg. Heel frustrerend, want we hebben er weer werk van.'

Beveiligingscamera's

Zowel de complexen van vv Musselkanaal als FC Ter Apel '96 hebben beveiligingscamera's en inbraaksystemen, maar dat heeft de dieven niet kunnen tegenhouden.

'Gelukkig staan ze op beeld, we hopen dat ze zo snel mogelijk gepakt worden.'

De amateurclubs zijn door de coronacrisis ook al financieel getroffen. Ze hebben geen kantine inkomsten en het is maar de vraag of hun sponsoren de crisis te overleven. De vijf getroffen clubs worden door de inbraak in deze periode dus dubbel geraakt.

Bij ons is er gelukkig niks gestolen. Maar we hebben wel inbraakschade. Heel vervelend René Becker, bestuurslid FC Ter Apel '96

'Bij ons is er gelukkig niks gestolen', vertelt bestuurslid René Becker. 'Maar we hebben wel schade. Heel vervelend.'

Hooguit 20 seconden

In Ter Apel hebben bestuursleden op camerabeelden gezien dat er wat meegenomen werd. 'Maar we zijn ons clubgebouw doorgeweest en weten nog niet exact wat ze hebben gestolen', vertelt bestuurslid Marcel Schlimbach. 'Ze zijn hooguit 20 seconden binnengeweest en we zien op camerabeelden dat ze iets van een display pakken, maar we weten niet precies wat. Maar dit is erg balen.'

Dit keer viel de schade mee, maar vorig jaar werd Ter Apel ook al getroffen. Toen bedroeg de schade ruim 5000 euro.

Extra alert

Aan de andere kant van de provinciegrens hebben voetbalclubs EEC (Ees) en KSC Schoonoord ook last van inbraakschade. Voetbalclub EEC meldt op haar Facebookpagina dat er een televisie is gestolen en KSC meldt ook dat er 'een aantal dingen' zijn weggenomen.

De inbraakgolf zorgt er voor dat andere voetbalclubs in Zuidoost-Groningen extra alert zijn. Zo heeft SV Mussel op haar website een bericht geplaatst waarin leden en dorpsgenoten wordt gevraagd om verdachte situaties op of rond het complex door te geven.

