Plek voor zo'n 300 asielzoekers in noodopvang Zoutkamp

In de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Zoutkamp is ruimte voor zo'n 300 asielzoekers. Vrijdagochtend hebben 75 asielzoekers hun intrek genomen in de Willem van Nassaukazerne in het dorp, zegt voorzitter Koen Schuiling van de Veiligheidsregio Groningen.

De keuze om de tijdelijke opvang voor asielzoekers in de provincie Groningen te plaatsen heeft te maken met de fysieke afstand tussen Ter Apel en de kazerne, zegt Schuiling.

Met de bus naar Zoutkamp

Asielzoekers melden zich nog wel in Ter Apel, waar ze worden geregistreerd. Vervolgens worden ze per bus naar Zoutkamp gebracht. 'Daar worden ze geacht het terrein niet te verlaten. Ze krijgen daarvoor een beschikking', zegt Schuiling.

Langer geduurd

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er afgelopen dinsdag duidelijkheid zou komen over de tijdelijke opvang. Burgemeester Velema van Westerwolde pleitte ervoor dat die in ieder geval niet in Ter Apel zou komen.

'Het is best ingewikkeld geweest', zegt Schuiling over de keuze om de tijdelijke opvang in Zoutkamp open te stellen. 'Binnen Defensie moest van alles georganiseerd worden om de locatie vrij te maken. Dat heb je niet zomaar voor elkaar.'

Stromen asielzoekers door Europa

De opvang is er onder andere om te voorkomen dat er stromen asielzoekers door Europa en de provincie zwerven waarvan de gezondheidssituatie niet bekend is, zegt Schuiling.

'Bovendien kennen we die mensen niet als er geen opvang voor ze zou zijn. En dat is niet verstandig.' Schuiling reageert daarmee op de opmerking van PVV-leider Geert Wilders, die zich op Twitter afvraagt waarom Nederland 'in hemelsnaam nog asielzoekers toelaat.'

Zeker tot 6 april

De tijdelijke opvang is in ieder geval tot 6 april open. Tot die datum gelden de maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. 'Of het daar wat de tijdelijke opvang betreft bij blijft is nog een beetje een vraagteken', zegt Schuiling.

