Van bezorgdienst tot drukkerij; sportwinkeleigenaren worden creatief

De Europalaan in Stadskanaal ligt er verlaten bij en dat terwijl alle winkels geopend zijn. Ook Stadskanaal ontkomt niet aan de afname van het winkelend publiek. Hans Dillema van De Jonge Sport lacht vriendelijk als een klant zijn zaak betreedt, maar de lach verdwijnt bijna net zo snel als er wordt gevraagd of er meer sportartikelen worden verkocht nu sportscholen dicht zijn.

Gerichte vraag

'Kijk maar om je heen. Op straat loopt niemand en dat merken wij direct. De omzet is een flink stuk lager', zegt de ondernemer. Hij legt uit dat hij niets verkoopt op het gebied van teamsporten, omdat dat allemaal is stilgelegd. 'Dus ik verkoop niets op het gebied van volleybal, tennis of voetbal. Het enige dat we merken is dat er gericht naar hardloopschoenen wordt gevraagd, maar voor de rest valt het heel erg tegen.'

Je kunt niks gaan doen en hopen dat het snel voorbij gaat of je helpt elkaar en probeert er het beste van te maken Hans Dillema - De Jonge Sport Stadskanaal

Dillema is niet de enige ondernemer die het zwaar heeft. Hij maakt deel uit van Centrum Winkeliers Stadskanaal (CWS), dat samen met andere ondernemers sinds donderdag een bezorgdienst voor alle aaneengesloten winkeliers in het leven heeft geroepen. 'Je kunt niks gaan doen en hopen dat het snel voorbij gaat of je helpt elkaar en probeert er het beste van te maken. Zo helpen we elkaar. Bovendien is de saamhorigheid in Stadskanaal gelukkig erg groot.'

Product bekijken via Facetime, afrekenen via Tikkie

Veel winkels in het centrum van Stadskanaal zijn aangesloten bij het initiatief. 'Klanten bellen bijvoorbeeld naar de winkel bellen voor een fietsbril. Via Facetime kunnen ze de bril dan bekijken. Wij spreken af hoe ze betalen, bijvoorbeeld via een Tikkie, en geven het product mee aan de bezorgdienst. Aan de deur wordt dus niet betaald en voor 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis' legt Dillema uit.

Het centrum van Stadskanaal gaat niet als enige gebukt onder de gevolgen van het coronavirus. Het geldt ook voor Winschoten en het Groninger stadscentrum. Ook de parkeerplaats van Decathlon op het Sontplein in Stad ligt er vrij verlaten bij. Bij binnenkomst wordt er vriendelijk gewezen op de voorschriften.

De entree van de Decathlon in Groningen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Een medewerker registreert iedere klant die binnenkomt. 'We houden ons aan de richtlijnen. Dat betekent dat er, inclusief personeel, niet meer dan honderd mensen binnen mogen zijn', zegt de medewerker. Die honderd waren er halverwege de ochtend bij lange na niet.

Stormloop

Bedrijfsleider Emma Kuipers geeft aan dat het een moeilijke situatie is. Ze erkent ze dat er een stormloop is geweest op bijvoorbeeld sportmatjes en halters. 'Na het sluiten van de sportscholen willen mensen thuis aan de slag. Dat merken we zeker.'

Even de teen voelen is er niet meer bij, want we moeten anderhalve meter afstand houden Menno Geschiere - Sport-Inn Midden-Groningen

Menno Geschiere van Sport-Inn Midden-Groningen hoort de situatie bij Decathlon jaloersmakend aan. 'Daar hebben ze een heel breed assortiment, dat heb ik niet.' Geschiere wijst naar zijn sneaker-afdeling. 'Wij zijn pas sinds 14 februari open en hebben naast veel sportkleding en -schoenen ook een grote sneaker-afdeling. Even de teen voelen bij het passen is er niet meer bij, want we moeten anderhalve meter afstand houden.'

Menno Geschiere van Sport-Inn Midden-Groningen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



'We hebben flink geïnvesteerd en dan overkomt je dit. We hebben nog maar twee à drie procent van de klandizie ten opzichte van eerder deze maand. Dit kan ik niet lang volhouden, anders heeft Hoogezand wel een sportzaak minder.'

Stickers

Desondanks probeert hij er het beste van te maken. 'Wij halen en brengen tennisrackets die op spanning moeten worden gebracht en daarnaast hebben we een drukkerij die we nu voor andere doeleinden inzetten.' Geschiere loopt naar een kantoortje achterin de zaak, waar verschillende apparaten staan. 'Wij bedrukken bijvoorbeeld tassen en jassen, maar zijn nu ook begonnen met stickers.'

Eén van de stickers die Sport-Inn maakt (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Op de grote sticker die uit de printer rolt, valt te lezen: 'Houd voldoende afstand'. 'Ik ben donderdag langs een aantal collega-ondernemers geweest en die willen de stickers afnemen. Het zijn ideale stickers voor in de winkel, want je ziet en hoort dat lang niet iedereen voldoende afstand houdt.'

