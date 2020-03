Dierenambulance vreest lockdown: 'Gezondheidsrisico's niet te overzien'

Het werk voor de dierenambulance valt niet onder de vitale beroepen. Dat zou betekenen dat ze bij een Lockdown niet meer pad mogen. 'Wij moeten op die lijst van vitale beroepen!', zegt André Nijdam, manager bij Dierenambulance Groningen.

Gezondheid

Vrijwilligers van Dierenambulance Groningen halen gewonde en overleden dieren op. Dat gebeurt ook nu nog, hoewel de vereniging te kampen heeft met meer uitval van personeel dan normaal.

De bereidheid van vrijwilligers om te werken is volgens Nijdam enorm, maar hij vreest eventuele toekomstige maatregelen. Als er een lockdown komt, mogen alleen mensen met een vitaal beroep nog hun huis uit.

'De vrijwilligers moeten dan verplicht binnen blijven. Maar juist dat brengt enorme gezondheidsrisico's met zich mee', vertelt de manager.



Door roittende dieren ontstaan nieuwe gezondheidsrisico's die niet te overzien zijn André Nijdam - Dierenambulance Groningen

Rottende dieren

Nijdam: 'Wat je dan krijgt, is dat gewonde en overleden dieren langs de weg blijven liggen. Dan krijg je rottende dieren. Op die manier ontstaan nieuwe gezondheidsrisico's die niet te overzien zijn. Volgens mij moeten wij dat hoe dan ook voorkomen.'

Hij laat weten dat meerdere organisaties in gesprek zijn om hun werk op de lijst van vitale beroepen te krijgen. Hoe dat er precies voorstaat, kan Nijdam niet zeggen. 'Daar wordt over gesproken, dus het is afwachten.'

Maatregelen

Ondertussen zijn bij Dierenambulance Groningen meerdere maatregelen genomen. Op de locatie in Stad is een sluis gemaakt. Mensen die een gewond of overleden dier brengen, moeten dat in een mand leggen en hun gegevens op een papier schrijven. Zodra de eigenaren weg zijn, pakken vrijwilligers de mand met daarin het dier op.

Geen afscheid meer

Normaal bestaat de mogelijkheid om in de gedenkruimte afscheid te nemen van je overleden huisdier, maar die ruimte zit op slot. Nijdam: 'Dat risico kunnen wij niet nemen. Mensen moeten nu dus afscheid nemen zodra ze het dier afgeven.'

Ook kunnen mensen niet meer langskomen om hun vermiste kat of hond te identificeren. 'We laten mensen foto's zien, dat is even niet anders', zegt Nijdam.

