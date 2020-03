Drugsdealer uit Musselkanaal moet de cel in en 'drugswinst' terugbetalen

Daarna hangt hem een voorwaardelijke celstraf van een half jaar boven het hoofd. Als stok achter de deur, om er voor te zorgen dat hij een klinische behandeling ondergaat.

Eigen verslaving betalen

De man handelde twee jaar lang in onder meer cocaïne. Hij reed hier voor naar Heerhugowaard of Alkmaar om in te kopen. Vervolgens verkocht hij dit aan zijn klanten in zijn woonplaats. De man deed dit om zijn eigen verslaving te kunnen bekostigen.

Bekenden doen boekje open

Na een anonieme melding kwam de man bij de politie in beeld. Ook zijn ex-vrouw deed een boekje over hem open. De man werd vervolgens in de gaten gehouden en in september met 72 gram coke op zak betrapt. Bij huiszoeking werden onder andere drugszakjes en een weegschaal gevonden.

Terugbetalen

Het Openbaar Ministerie eiste 28 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De uiteindelijke straf ligt iets lager, maar dat heeft meer met te maken met de landelijke richtlijnen waarmee de rechter rekening moet houden.

De 46-jarige man heeft ruim 28.000 met deze illegale handel verdiend. Dat geld moet hij aan de Staat terugbetalen.