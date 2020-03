Nog eens zes Brabantse coronapatiënten naar UMCG

Het UMCG neemt nog eens zes coronapatiënten over uit Brabant. Ze worden in isolatie behandeld op de intensive care van het ziekenhuis.

De patiënten komen uit het Amphia Ziekenhuis in Breda en worden opgehaald met een tot ambulance omgebouwde lijnbus. Donderdagmiddag kwamen ook al twee coronapatiënten uit Brabantse ziekenhuizen naar Groningen.

Gronings ambulancepersoneel

De ambulancebus, die in 2016 al in gebruik is genomen, heeft donderdagochtend eerst ambulancepersoneel in het UMCG opgehaald: een intensivist en twee medewerkers van het mobiel medisch team.

De GGB bus (grootschalige geneeskundige bijstand) is eigendom van de drie noordelijke ambulancediensten en wordt incidenteel ingezet. De laatste keer dat de bus in actie kwam was bij een kettingbotsing op oudjaarsdag.

Druk is groot

Foto: Michael Huising/112groningen

In Brabant is de druk op de ziekenhuizen een stuk groter dan in het Noorden van Nederland. Ziekenhuis Bernhoven in Uden luidde donderdagmiddag de noodklok, omdat de druk op het ziekenhuis te groot wordt. Elke drie dagen verdubbelt het aantal patiënten in die regio, waardoor het ziekenhuis waarschijnlijk volgende de grens nadert van wat het aankan.

Nieuwe golf

De opvang van coronapatiënten in onder meer het UMCG moet die druk verlagen. De komende tijd wordt een nieuwe golf van coronapatiënten verwacht. De schatting is dat over een week vijfhonderd tot duizend coronapatiënten op de intensivecareafdelingen zullen liggen, vooral in Noord-Brabant.

Lees ook:

- UMCG neemt twee Brabantse coronapatiënten over

- Volg ons liveblog over het coronavirus

- Alles over het coronavirus