Zorgpersoneel: 'Klappen is mooi, maar thuisblijven is de échte waardering'

'We schrokken nogal van mensen die nog naar het Noorderplantsoen gaan', zegt Jolien Oosting. Ze is anesthesie verpleegkundige op de operatiekamer. Ze begrijpt niet waarom Groningers ondanks de overheidsmaatregelen en oproepen tóch in groepen de straat op gaan.

Lak aan de regels

'Sommige mensen zien dit blijkbaar als een grote vakantie en hebben lak aan de regels', zegt Oosting. 'We zien nog steeds mensen gezellig winkelen en in het zonnetje zitten.' Het leidt tot verbazing en onbegrip bij zorgmedewerkers. 'Want', zegt Oosting, 'als je nu binnen blijft, kunnen wij de grote toename van coronapatiënten straks beter aan.'

Applaus is mooi, binnen blijven beter

'Het applaus voor zorgpersoneel van afgelopen week voelde fantastisch', zegt Oosting. 'Maar de échte waardering voelen we pas als je binnen blijft. Want dan verspreidt het virus zich minder snel. Blijf binnen, zodat wij ons werk over twee weken nog steeds aankunnen en niet uitgeput raken.'

Daarom maakte ze met haar collega's de foto met daarop de tekst: 'Wij blijven hier binnen voor jullie. Blijven jullie binnen voor ons?' 'Het is hopen dat het zo de mensen bereikt', zegt Oosting.

Onheilspellende sfeer op de afdeling

Ondertussen gaat het volgens de anesthesie verpleegkundige nog goed in het ziekenhuis. 'We bereiden ons heel goed voor op alles wat komen gaat. En het is hopen dat het voldoende is. De sfeer is wel gek natuurlijk', vertelt Oosting. 'Er hangt een onheilspellende sfeer op de afdeling. We weten gewoon niet hoe dit gaat uitpakken.

Uit Brabant komen vrijdagmiddag steeds meer verontrustende berichten. Ziekenhuizen kunnen de drukte op de intensive care maar met de grootst mogelijke moeite aan. De toestroom van coronapatiënten is zo groot, dat er geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten.

Brabant: beangstigend beeld

'Dat is een beangstigend beeld', vertelt Oosting. Het UMCG heeft deze week acht patiënten van Brabantse ziekenhuizen overgenomen. Vrijdagmiddag werden er zes gevallen opgehaald met een speciale ambulancebus, die de komende tijd vaker wordt ingezet.

'We willen ons steentje bijdragen om zo de lasten te kunnen verdelen. Tot nu toe hebben wij het virus nog redelijk buiten de deur weten te houden.'

Medewerkers van het UMCG zetten zich schrap voor een toename van patiënten. Hoe de medewerkers tot die tijd fit en gezond blijven?

'Het ziekenhuis probeert het allemaal zo goed mogelijk te verdelen. Er zijn collega's die nu nog niet aan het werk zijn, maar wel bereikbaar zijn zodat ze uitgerust kunnen worden ingezet op het moment dat ze nodig zijn.'

