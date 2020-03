Qbuzz herhaalt oproep: 'Betaal voor de bus, het is niet gratis'

Een bus met de boodschap om achter in te stappen. (Foto: Qbuzz)

'De bus is niet gratis, betaal gewoon voor je rit'. Die oproep herhaalt busvervoerder Qbuzz, na diezelfde boodschap afgelopen week ook al verkondigd te hebben.

Het bedrijf ziet dat meer reizigers dan normaal met de pinpas hun rit willen betalen. Door de maatregelen rond het coronavirus is dat alleen niet mogelijk. Hierdoor reizen mensen gratis met de bus. Het vermoeden bestaat dat veel mensen het excuus, dat ze alleen pinnend kunnen betalen, aangrijpen om gratis te kunnen reizen.

95 procent

'Normaal gesproken reist 95 procent van de reizigers met de OV-chipkaart', zegt Michel van der Mark van het bedrijf. 'We zien dat dat percentage daalt. Buschauffeurs hebben zelfs al opgeroepen om toch een mogelijkheid te creëren om met de pinpas een kaartje te kopen.'

'Het OV is niet gratis', zegt Van der Mark, die aangeeft dat mensen uiteindelijk altijd mee mogen, ook als ze niet kunnen inchecken. Dan reizen mensen dus gratis. 'Ik doe de oproep om echt te betalen: zo steun je het ov ook.'

Achterin instappen

Reizigers moeten achterin de bus instappen. Voorin de bus hangen rood-witte linten, die reizigers bij de chauffeur vandaan moeten houden. Het is een maatregel die alle busvervoerders in Nederland treffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Mensen applaudisseren

Qbuzz blijft de komende tijd veel minder rijden dan normaal. Sinds afgelopen dinsdag geldt de zaterdagdienstregeling doordeweeks, aangevuld met enkele vroege ritten.

'Het is natuurlijk gek om met deels lege bussen te rijden, want het aantal reizigers is sterk teruggelopen', zegt Van der Mark.

'Aan de andere kant doe je het ook echt ergens voor. De mensen die je wegbrengt, breng je echt met een doel weg. Dat is een dankbare taak: we krijgen positieve reacties en zien mensen onderweg applaudisseren. Dat is hartverwarmend.'

Aanpassingen dienstregeling

Wel volgen er vanaf maandag enkele aanpassingen in de tijdelijke dienstregeling. Zo rijden er vanaf de P+R-locatie in Hoogkerk meer vroege bussen naar het UMCG en het Martini Ziekenhuis in Stad.

'Daar moesten mensen toch wel heel lang op wachten', zegt Jorne Bonte namens het OV-bureau Groningen Drenthe.

'De afgelopen week hebben we staan posten op onder andere het Groninger Hoofdstation en bij Hoogkerk', zegt Bonte. Vandaar dat we nu enkele wijzigingen doorvoeren. 'De bus van Eelde naar Groningen krijgt bijvoorbeeld een extra vroege rit, en voor de bus van Groningen naar Emmen geldt dat ook.'

Niet te vol

Het OV-bureau en Qbuzz letten er ook op dat de bussen niet te vol zitten. Er wordt immers aan mensen gevraagd om afstand tot elkaar te bewaren: minstens anderhalf meter afstand tussen mensen moet de kans op besmetting verkleinen.

'Maar we zien een forse daling van het aantal reizigers', zegt Bonte. 'Het aantal bussen is met de helft verminderd, maar we vervoeren nog ongeveer vijftien procent van het aantal reizigers. Daardoor zitten de bussen automatisch minder vol.'

Lauwersoog

'De bussen vanuit Stad sluiten de komende tijd niet altijd aan op de boot naar Schiermonnikoog', waarschuwt Bonte. Vanaf zaterdag varen er minder boten, 's ochtends gebeurt dat ook op andere tijden dan normaal.

'Op korte termijn kunnen we de dienstregeling niet op deze wijziging van rederij Wagenborg aanpassen', zegt Bonte. Mogelijk gebeurt dat wel in de week na komende week.

