De lessen van UMCG's corona-expert Alex Friedrich

Enkele dagen voordat hij positief testte op het coronavirus, schreef arts-microbioloog Alexander Friedrich van het UMCG een blog op de site van de universiteit. In dat verhaal staan lessen waar we allemaal van moeten leren, vindt hij.

Nu duidelijk is dat hij zelf ook besmet is, is de wereld voor Friedrich niet veranderd. 'Aarzel niet en wees snel om verdere verspreiding te remmen!', zegt hij.

Les 1: Wees voorzichtig

De basisregel om anderen te beschermen, is door jezelf te beschermen. 'Wees voorzichtig en let op elkaar', zegt Friedrich. Hij benadrukt dat het verspreiden van het coronavirus ook via de handen gaat omdat het zo in je mond, neus of ogen komt.

'Je likt niet aan je handen, maar je pakt misschien je boterham op en zo komt het ook in jouw mond. Dus wees hygiënisch. Je moet jezelf beschermen en door jezelf te beschermen bescherm je degenen die eraan dood kunnen gaan.'

Les 2: De maatregelen houden nog wel even aan

We moeten ons voorbereiden op langer durende maatregelen. Vooralsnog gelden alle maatregelen in Nederland tot 6 april, maar Friedrich rekent erop dat ze tot minimaal mei door blijven gaan.

'Misschien dat de horeca tussendoor nog een week opengaan, maar ik denk dat het eerst gewoon zo doorgaat. Misschien zullen de maatregelen nog langer duren dan mei, maar dat weten we nog niet, dat ligt eraan hoe goed het nu lukt om het virus te dempen.'

Les 3: De aanpak in Noord-Nederland werkt voor ons

Minder sociale contacten, thuisisolatie bij ziekte, geen horeca, scholen en universiteiten en anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Het zijn allemaal maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen die te laat kwamen voor bijvoorbeeld Noord-Brabant, maar volgens Friedrich nog op tijd voor Noord-Nederland.

'Ten zuiden van de rivieren is de verspreiding op dit moment heel moeilijk te beperken, daar gaat het gewoon door en worden mensen nu ernstig ziek en zullen mensen komen te overlijden.'

In Noord-Nederland wordt nu juist weer meer getest om de verspreiding tegen te gaan. Dat station is Brabant al gepasseerd.

Les 4: We mogen dus niet stoppen met testen

Verhalen over te weinig screeningcapaciteit wil Friedrich niet horen. 'Wij zijn het land met de meeste artsen en microbiologen per inwoner in Europa', zegt hij. 'Ze zijn overal, in bijna alle ziekenhuizen.'

Minder testen betekent volgens Friedrich dat we blind kunnen worden en een toename niet langer zien aankomen. Door de vele tests zijn de cijfers in Noord-Nederland juist erg betrouwbaar, meent de arts-microbioloog.

'Wij hebben met de GGD besproken dat ze veel moeten testen. Ik ga ervan uit dat wij in het Noorden zeker drie, vier, vijf keer meer testen per inwoner dan in het Zuiden. Wij zien ook niet alle casussen maar we testen meer dus zijn de getallen betrouwbaarder.'

Les 5: We waren er eerder alert dan Noord-Italië

De ziekenhuizen in Noord-Italië kunnen de patiëntenstroom bijna niet meer aan en dat terwijl ze daar relatief gezien meer intensive care-bedden hebben dan wij. Toch staan we er beter voor, zegt Friedrich.

'Ik denk dat we het geluk hebben dat we eerder hebben begrepen dat er wat aan de hand is. Italië was vier weken blind en wij maar twee weken. Ik denk niet dat Noord-Nederland snel zulke situaties als Italië gaat krijgen, maar Zuid-Nederland misschien wel, maar dat zullen we over twee, drie weken zien.'

Les 6: We hebben weinig beademingsapparaten

In aanvulling op de intensive care-bedden maakt Friedrich zich wel zorgen om het aantal beademingsapparaten. Die capaciteit moet flink worden vergroot, omdat we relatief gezien het laagste aantal beademingsbedden hebben in de Europese Unie. 'België en Italië hebben dubbel zoveel per 100.000 inwoners en Duitsland vier keer zoveel.'

Tegelijk maakt die kennis het extra belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan, want ons zorgsysteem kan minder aan dan de landen om ons heen. 'Dus moeten wij er nog meer voor zorgen dat het virus zich niet onder onze bevolking verspreidt en tegelijkertijd de beademingscapaciteit massaal vergroten. Nu.'

