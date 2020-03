Voorzitter Stokroos: 'Geen financiële problemen Donar, volgend seizoen begint mooi'

De voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, heeft in tijden van grote zorgen in de wereld ook nog goed nieuws te melden. Dat liet hij vrijdagmiddag weten, nadat bekend werd dat het basketbalseizoen in Nederland definitief voorbij is.

'We hadden twee weken geleden nog stille hoop dat we nog enige vorm van competitie konden afwerken. Maar als je kijkt naar welke maatregelen er de afgelopen weken zijn genomen in Nederland, Europa en Amerika... De spelers die nu bijvoorbeeld in Amerika zitten, hebben een uitreisverbod en kunnen ook niet meer trainen', aldus de preses van Donar.

'Als je een tijdlijn maakt om te kijken wanneer je weer een fitte ploeg hebt en überhaupt qua liquiditeit overeind blijft, dan was dit gezamenlijk genomen besluit onontkoombaar.'

'Geen liquiditeitsproblemen'

Wat betreft de financiële gevolgen van de coronacrisis is Stokroos optimistisch. 'Ik kan zeggen dat we als bestuur al in scenario's hebben gedacht. We kunnen zeggen, dankzij het opgebouwde eigen vermogen en goede financiële beheer binnen de club, dat wij niet verwachten liquiditeitsproblemen te krijgen. Dat is denk ik heel goed nieuws voor al onze supporters.'

'Geen kampioen verstandig'

Sportief gezien heeft men in Nederland een andere beslissing genomen dan in buurland België, waar wel een kampioen is aangewezen, namelijk Oostende. Dat leek Stokroos geen goed idee.

'Natuurlijk is dat onderwerp van gesprek geweest, maar we hebben ook gezien hoe negatief daar in België op is gereageerd. Dat je een kampioen aanwijst, terwijl dat slechts een momentopname is en er nog vele wedstrijden waren te spelen. Dan is het verstandiger om geen kampioen aan te wijzen. Want ja, waar ben je dan eigenlijk kampioen van geworden?'

Champions League?

Landstede Hammers uit Zwolle krijgt nu als nummer één de Champions League-plek voor volgend seizoen op basis van de huidige stand. Stokroos heeft daar geen bezwaar tegen.

'Dat is wel conform de spelregels, zoals we die hebben afgesproken. Het goede nieuws is dat Donar ook Europees kan spelen, omdat wij of uit de finale van de beker, of op basis van de tweede plek op de ranglijst recht hebben op Europees basketbal.'

Noordelijke derby als opener

Lichtpuntje is dat het volgende seizoen begint met de afgelaste bekerfinale. In MartiniPlaza vindt dan alsnog de bekerfinale tussen Donar en Aris Leeuwarden plaats.

'Ja, we vonden het heel belangrijk dat we ook naar de toekomst toe fans weer iets konden bieden. Er waren al flink wat kaarten verkocht. De kaarten blijven ook gewoon geldig. Het is goed om met een mooi evenement te openen: de noordelijke derby om de nationale beker.'

'Uitdagende periode'

'We hebben werktijdverkorting aangevraagd voor spelers, staf en mensen van het managementbureau. Het is nu vooral goed sturen op kosten. En te proberen om iedereen binnen boord te houden.'

'Ons motto is 'together' en dat hebben we nu ook nodig van buitenaf. We hopen dat sponsors en fans begrip hebben voor de situatie en ons, zoals we ze kennen. Blijf ons steunen in deze uitdagende periode', besluit Stokroos.

