Sterrenrestaurant bezorgt aan de deur: 'Het is een gekkenhuis'

Het coronavirus heeft geleid tot een culinaire nieuwigheid in onze provincie. Herberg Onder de Linden, het enige restaurant met een Michelinster in onze provincie, bezorgt sinds donderdag ook aan huis.

Op die manier kan de noodgedwongen sluiting van het restaurant deels worden opgevangen. 'We willen omzet genereren', zegt Tanja Tuinstra van Onder de Linden. 'En we zijn het gewend om hard te werken, dus stilzitten lukt ook niet. Ik heb het één dag gedaan en dat was meer dan genoeg.'

'Gekkenhuis'

En dus is het, ondanks de gedwongen sluiting van het restaurant, druk in de keuken. Want het loopt storm. 'We begonnen een beetje houtje-touwtje met het noteren van klanten in een notitieboekje, maar dat is niet vol te houden', zegt ze lachend.

Er kan nu online besteld worden. 'Het is een gekkenhuis', zegt Tuinstra. Vandaag hebben we meer dat vijftig menu's, morgen zijn het er al tachtig. Dat is ook wel het maximum.'

Wat kost het?

Het hoofdgerecht van het Michelin-bezorgmenu, de variant met vlees, bestaat uit langzaam gegaarde kalfssukade, rendangjus, salade van bospeen en pinda, quinoa, sojaboontjes en rijstkroepoek. Wel even wat anders dan een Bic Mac. Maar ook wat duurder: een driegangenmenu kost 45 euro.

Goed doel

Van dat bedrag besteedt Onder de Linden vijf euro aan maaltijden voor mensen in de zogeheten 'vitale beroepen'. Waar en hoe die worden uitgedeeld is nog niet bekend.

