'Mijn humeur eronder laten lijden? Zover ben ik nog niet'

'Ik ben nu tien jaar beroepsrenner, maar heb nog nooit zoiets meegemaakt', zegt Slagter. De wielerkalender kent veel koersen, maar de komende periode staat overal het woord 'cancelled' achter.

Lange tijd geen wedstrijden

'Het is allemaal heel onzeker. Je weet niet waar je aan toe bent. We weten sinds een aantal dagen dat het vrij lang gaat duren en dat we lang geen wedstrijden hebben', zegt Slagter vanuit zijn huis in het Friese Nij Beets.

'De kinderen en mijn vrouw zijn thuis. Dat gaat normaal nooit zo. Nu is een uitje met de kids even naar het bos. Het is niet zo dat je ergens naar een winkel kunt of ergens kan gaan zitten voor een bakkie koffie.'

Ik was maandag thuis en dinsdag stopte KLM bijna helemaal met vliegen Tom Jelte Slagter - wielrenner

Een heel andere situatie dan vorige week. 'Toen waren we in de Pyreneeën op trainingskamp met zes renners en nog zes mensen uit de staf. Ik was de enige Nederlander tussen verder allemaal Fransen.' Daar vernam hij dat de berichten uit Nederland steeds serieuzer werden. De aankondiging dat premier Mark Rutte een toespraak ging geven, onderstreepte dit.

'Het dagelijks leven ligt ook plat. Mijn vrouw en ik zeiden al tegen elkaar: dit voelt niet goed. Dat heb ik aangegeven bij de ploeg. Ze zeiden al: kijk maar voor een ticket, wij regelen de rest wel. Ik was maandag thuis en dinsdag stopte KLM bijna helemaal met vliegen.', aldus Slagter.

'Blij dat ik naar buiten kan'

De dag na thuiskomst gingen in Frankrijk de grenzen dicht. Ook kwam er een verbod om de straat op te mogen. 'Franse collega's in de ploeg mogen dus niet naar buiten. Die zitten al dagenlang op de rollerbank. Die kunnen niks. Ik ben wat dat betreft blij dat ik hier nog lekker naar buiten kan. Ik vermijd sowieso altijd druk verkeer, omdat ik daar een hekel aan heb. Dan is het risico niet aanwezig op besmetting niet aanwezig, omdat ik niet bij mensen in de buurt kom.'

De komende vijf weken staat het wielerpeloton stil. Tot die tijd is het voor Slagter een kwestie van 'de basisconditie' bijhouden. 'Je weet in elk geval dat je de komende weken niet in topvorm moet zijn. Maar over vijf weken moet je wel koersklaar zijn. Tenminste, áls het dan al gaat beginnen.'

'Ik heb wel een kalender, maar het is afwachten wat doorgaat. Het kan zijn dat we in bijvoorbeeld Frankrijk eerder kunnen beginnen dan in Italië. Ik hoop in elk geval dat de Tour de France doorgaat. En hopelijk ook de Dauphiné.'

Jubileumjaar voor Wia Buze

Het jaar 2020 verloopt tot nu toe ook niet zoals verwacht voor Wia Buze. De zangeres viert dit jaar haar 35-jarig jubileum. Maar wat een bijzondere tijd zou worden met jubileumoptredens en als kroon op het werk de presentatie van haar cd 'Lös', werd er eentje die niemand had kunnen voorspellen.

'Het is heel vreemd en raar. Dit weekend zou ik mijn eerste voorstelling doen', zegt ze. 'En ik sta ook nog voor de klas, maar dat werk kan ik nu ook niet doen. Maar goed, gezien de situatie is dat allemaal begrijpelijk natuurlijk. Wie heeft dit ooit kunnen bedenken? Het is een hele rare gewaarwording. Maar we komen er wel weer doorheen.'

Buze geeft les aan buitenlandse leerlingen. Leerlingen, die niet allemaal een computer hebben om online lessen mee te volgen. 'We hebben dinsdag heel veel lesmateriaal verzameld en bij de kinderen langsgebracht. Wij begeleiden zo goed mogelijk op afstand. Wat moet je anders?'

Ik lees, kijk wat Netflix, puzzel en poets Wia Buze - zangeres

'Ik blijf zoveel mogelijk thuis en doe boodschappen. Ik verveel me niet zo heel snel. Ik lees, kijk wat Netflix, puzzel en poets. Het huis is straks schoner dan ooit tevoren. Voor de rest kun je weinig. Je kunt alleen wat repeteren. Een online concert? Nee, haha, ik ben niet zo technisch.'

Nienoord is verlaten

Bij Museum Nienoord is vrijdagmiddag maar één iemand aanwezig: directeur Geert Pruiksma. Hij neemt zoals gebruikelijk de telefoon lachend op. 'Het laatste waar ik onder wil lijden is mijn eigen humeur.'

Toch hakt het coronacrisis er ook op Nienoord flink in. 'De meeste 50-plussers blijven thuis, wij nemen als achterblijvers de taken over. Er is meestal maar één iemand aanwezig, vandaag ben ik dat toevallig. Ik ben blij hier te zijn.'

Alle groepsboekingen zijn afgezegd en het museum is dicht. Inkomsten: nul euro. 'Het hoogseizoen zijn we nu wel kwijt. Ik kan wat dat betreft de hand schudden van menig klein ondernemer in de hele wereld.'

'Ik ben geen expert, maar ik gok dat deze situatie twee maanden aanhoudt, uiterlijk drie. Dan hoop ik dat ze dan afschalen naar maximaal honderd man. Dan kunnen musea als deze weer open. Zaterdag zou dit het start- en finishpunt van de Leekster Lenteloop zijn. Dat zijn 1100 mensen, 1100 bezoekers.'

Ik respecteer de smeekbedes van onze premier. Het is niet anders Geert Pruiksma - directeur Museum Nienoord

Pruiksma probeert zelf zoveel mogelijk te teren op de mooie gebeurtenissen in de periode voor de uitbraak van het virussen. Zoals een reis naar India en de viering van zijn verjaardag vorig jaar waar 150 mensen waren. Verder volgt hij de richtlijnen vanuit de overheid.

'Ik respecteer de smeekbedes van onze premier. Het is niet anders. Ik probeer contact met vrienden te houden via appgroepen waar dezelfde grap twintig keer voorbij komt. Fysiek contact mijd ik waar nodig. Alleen het museum en de supermarkt bezoek ik.'

Kaartjes voor ooms en tantes

'Ik bezoek mijn ouders ieder weekend en heb ze vandaag gebeld: hebben jullie er nog een goed gevoel bij als ik langskom? Dat zijn de enige mensen die ik bezoek. Verder heb ik vandaag een stapel kaartjes naar de brievenbus gebracht voor wat ooms en tantes op leeftijd.'

Bang is Pruiksma niet voor het virus, al vindt hij het inmiddels wel een science fiction-film. 'Vechten tegen een onzichtbare vijand die alles platlegt', verzucht hij. 'We laten het maar een beetje z'n beloop zo. Maar mijn humeur eronder laten lijden? Zover ben ik nog niet.'

Lees ook:

- Het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog

- Alles over het coronavirus