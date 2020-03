'Bezorgde' gedetineerden PI Ter Apel hebben eerste 800 mondkapjes klaar

De gedetineerden in Ter Apel zijn vrijdag gestart met het produceren van mondkapjes. Vanwege het coronavirus is de hoeveelheid mondkapjes schaars.

Per keer werken er twaalf gedetineerden aan de mondkapjes. De verwachting is dat ze ongeveer achthonderd mondkapjes per dag kunnen maken. Maar de gevangenis in Ter Apel wil meer mondkapjes maken en daarom wordt er gekeken of er meer naaimachines kunnen komen.

Volgens een medewerker van de PI werken de gedetineerden graag aan de klus. 'Zij zijn net als iedereen erg bezorgd over het coronavirus en willen graag een steentje bijdragen aan de bestrijding hiervan.'

50.000 mondkapjes extra

Ter Apel is niet de enige gevangenis waar mondkapjes gemaakt worden. De mondkapjes worden ook gemaakt in Sittard, Dordrecht, Nieuwersluis en Nieuwegein. Het levert zo'n 50.000 mondkapjes per week extra op.

Voorlopig worden de mondkapjes van katoen alleen in de Nederlandse gevangenissen en huizen van bewaring gebruikt.

