Duizend banen erbij door initiatieven Economic Board

De investeringen, deelnemingen en steunprogramma's van de Economic Board Groningen hebben in de voorbije jaren bijna duizend banen opgeleverd. Dat schrijft de Economic Board (EBG) in het jaarbericht 2019.

Om precies te zijn: het gaat om 965 nieuwe banen in Noord- en Midden-Groningen. 'EBG bestaat nu vier jaar. 2018 en 2019 waren jaren, waarin we vooral konden oogsten wat we in de jaren daarvoor gezaaid hebben', aldus Emme Groot, voorzitter van de Board.

Impuls

EBG werd opgezet om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven om zo voor meer werkgelegenheid te zorgen. Daarvoor kreeg de organisatie van de provincie Groningen en de NAM een bedrag van 97,5 miljoen euro. EBG heeft in de afgelopen jaren ondernemers geholpen met leningen en participaties, het deed aan acquisitie om nieuwe bedrijven naar de regio te halen, maakte plannen voor het onderwijs en het steunde projecten in de bouw, de ict en op het gebied van supersnel 5G-internet.

2020 is volgens de afspraak het laatste jaar, waarin EBG actief is. Voorzitter Groot liet eerder al weten dat EBG ook na dit jaar graag de activiteiten voortzet. De beslissing daarover ligt bij de politiek.

Nieuwe arbeidsplaatsen

Tot en met 2019 stak het Groeifonds van het EBG 24,6 miljoen euro in 35 bedrijven. Dat lokte bij elkaar zo'n 115 miljoen euro uit aan investeringen. Met de acquisitie-activiteiten wist EBG belangstelling van 87 bedrijven te wekken voor vestiging in de regio. Daarvan hebben veertien ook daadwerkelijk in de regio een vestiging opgezet. EBG rekent voor dat deze nieuwe ondernemingen 272 nieuwe arbeidsplaatsen met zich mee hebben gebracht.

Via de Adviesregeling van het EBG kregen 140 ondernemers hulp bij maken van plannen voor hun bedrijf, bij financieringsaanvragen en haalbaarheidsstudies. Acht ondernemers werd geholpen via de Arbeidsplaatsenregeling en de Innovatieregeling. Om Noord-Groninger ondernemers te informeren en te inspireren waren er in 2019 ook Kenniscafé's en symposia, masterclasses en een Student Battle over 5G.

ICT-voorsprong

Om de digitale geletterdheid van jongeren op te vijzelen heeft EBG een grootschalig ict-onderwijsproject opgezet dat op 89 scholen draait. Het is erop gericht leerlingen in de regio een ict-voorsprong te geven op leeftijdgenoten. Bijna vijfduizend leerlingen volgden lessen via het programma en een paar honderd docenten kregen extra scholing.

EBG is verder betrokken innovatieve projecten op het gebied van 5G, waarin 28 experimenten draaien of zijn afgerond. Ook investeert EBG mee in de aanleg van snel internet in de aardbevingsregio, waar momenteel aan wordt gewerkt.