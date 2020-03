Meer coronapatienten van Brabant naar het Noorden

Er komen zaterdag nog eens vijf coronapatiënten naar ziekenhuizen in het Noorden. Deze patiënten liggen nu op de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda.

Ate van der Zee, voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG en van het ROAZ Noord-Nederland: 'In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de ziekenhuizen goed voorbereid op een eventuele toename van het aantal COVID-19 patiënten, maar is het aantal patiënten op dit moment nog beperkt. Als Noord-Nederlandse ziekenhuizen proberen we de ziekenhuizen in Brabant te ontlasten door waar mogelijk patiënten van hen over te nemen.'

Vrijdag werd al zes IC-patiënten overgeplaatst en is besloten dat dit weekend ongeveer 70 niet-IC patiënten uit Brabantse ziekenhuizen (voornamelijk uit het Bernhoven Ziekenhuis in Uden) overgenomen worden door ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe. De gezamenlijke ambulancediensten uit Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen het vervoer.