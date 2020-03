Column: Uit het dagboek van een thuiswerker

Over een jaar of twee zeggen we vast tegen elkaar: 'Die coronacrisis had ook góéde kanten.' 'Ik weet nu weer wat saamhorigheid is.' 'Mondkapjes en ontsmettingsmiddel stelen uit een ziekenhuis, dat dóé je nou niet meer.' 'Ik ben weer gaan lezen.' 'En ik begon aan een dagboek…'

Maandag

Gisteravond niet naar het café, want alle horeca is ineens gesloten. Het zal vast wel ergens goed voor zijn, maar ik moest de hele avond dus door op een halve fles zure wijn. In het gootsteenkastje had ik goddank nog een bodempje beerenburg staan, als slaapmutsje. Daardoor was ik vanochtend goed bij de les tijdens de dagelijkse videovergadering. Daar maakte de chef bekend dat we gaan focussen op de Mediatransitie 3.8, wat ik wel een opluchting vond, omdat ik afgelopen weekend niet meer was toegekomen aan dat startdocument over Mediatransitie 3.7. Gered door de klok. Soms lost een probleem zichzelf op. Zal met de coronocrisis ook wel zo gaan.

Collega Sjoerd, die op de zaak altijd opzichtig Het Financieele Dagblad leest, zei in de vergadering dat in de bestuurskamers van de pensioenfondsen de champagneflessen al worden ontkurkt. 'Je mag het niet zeggen, maar het ruimt wel mooi op, dat virus.' Hij zei het dus wel, maar misschien was dat ook wel de grap. Zelf had ik er nog niet zo tegenaan gekeken. Zolang ik zelf maar gezond blijf. Niet vergeten om straks een nieuwe thermometer te kopen.

Jelmer zat te mekkeren dat hij nou de kinderen thuis heeft. Hij nam zelfs zo'n verwend mormel op schoot, om dat te bewijzen. Ja man, je hebt ze zelf gemaakt, denk ik dan: 'Geef ze een stapel Donald Ducks, dat was vroeger ook genoeg om ons zoet te houden. Maar dat mag je dus ook al niet meer zeggen tegenwoordig. Nu eerst maar even boodschappen doen en dan lekker aan de slag.

Later

Ik heb 37.2, op mijn nieuwe thermometer dus ik had me afgelopen weekend voor niks zorgen gemaakt. Nu even lekker vlammen achter mijn laptop. Zin in.

Dinsdag

Iedereen behalve ik had gisteren de toespraak van Mark Rutte gezien. Om mijn gezicht te redden zei ik maar dat ik nog bezig was met de Mediatransitie 3.8, maar had ik dat nou maar niet gedaan want de chef wil dat stuk nu ook meteen hebben. Ik heb gezegd dat ik er nog even naar moet kijken.

Later:

Na de vergadering heb ik die toespraak teruggekeken. Indrukwekkend. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden. Met een rolmaatje even uitgeprobeerd hoeveel anderhalve meter eigenlijk is. Je kan wel zien dat hij een echte intellectueel is, met al die boeken en CD's op de achtergrond. Als je dat vergelijkt met dat rijtje KLM-huisjes dat Jelmer vanochtend nadrukkelijk achter zich had staan... Die wil alleen even laten zien hoeveel hij wel niet vliegt, maar zijn kinderen opvoeden, ho maar. Bovendien, je hoeft mij niet te vragen wat hij daar allemaal doet in Thailand, nudge nudge, wink wink, say no more, say no more…. En nu: even knallen met die Mediatransitie 3.8.

Woensdag

Vergadering gemist want mijn wifi ligt eruit! Volgens Ron Jeremy van Mediabeheer komt het doordat iedereen tegelijk wil vergaderen en videobellen. Hij zei erbij dat er volgens hem ook heel veel mensen onder werktijd naar Netflix zitten te kijken. Xhamster zal hij bedoelen… Ik kreeg een mailtje van de chef met de samenvatting van de vergadering. Vandaag, althans deze week, en uiterlijk begin volgende week moet een eerste concept van mijn startdocument de deur uit. Gelijk maar aan de slag dus.

Donderdag

De halve vergadering ging op aan de vraag wat 'social distancing' eigenlijk is. Moeten we ons eigenlijk opsluiten of is anderhalve meter afstand houden genoeg? Sjoerd, die wijsneus, beweert dat je alleen op die anderhalve meter hoeft te letten, maar volgens de chef moet je gewoon zo min mogelijk mensen spreken. Lijkt mij ook. Beter zo. Ik begin er al helemaal aan te wennen om alleen te zijn. In de Albert Heijn kijk ik niemand aan en hou ook tegenover de kassajuf mijn lippen op elkaar geperst om aërosole besmetting te voorkomen. Ik werk intussen lekker door aan mijn stuk. Morgen dagje ATV, dan ga ik even lekker scheuren op de motor.

Vrijdag

Ik heb hem even flink op zijn staart getrapt op de linkerbaan. Lekker dat gas erop, even alle spanning uit mijn lijf rijden. Ik heb me de hele week braaf aan alle nieuwe regeltjes gehouden, en vandaag nog twee keer in mijn elleboog gehoest, dus schijt aan die 100 kilometermaatregel. Hele kleine kans dat je wordt geflitst. Eigenlijk is dat dus ook een soort corona. Ik merk dat ik steeds diepere gedachtes krijg nu ik niet meer door de buitenwereld wordt afgeleid.

Later:

Terug in Groningen lees ik dat er allemaal Brabantse coronapatiënten in onze ziekenhuizen worden opgevangen. Lekker makkelijk: eerst daar carnaval vieren en dan hier onze IC-bedden bezetten met die zachte G van ze. En dan te bedenken dat voorafgaand aan carnaval nog heel weeïg werd gezegd dat het méér is dan zuipen en vreemdgaan. Inderdaad: ook nog ziektes oplopen. Nou ja, als er voor mij straks ook nog maar een bedje vrij is.

Later:

Onze koning live op TV gezien. Mooi pak en die baard staat hem leuk. Je kan wel zien dat hij een echte intellectueel is, met al die boeken achter zich. Een mooie woorden ook, over dat eenzaamheidsvirus. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden.

Willem van Reijendam