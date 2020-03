Ambulancepersoneel levert vrij weekend in om patiënten uit Brabant te halen

De gezamenlijke ambulancediensten uit Groningen, Friesland en Drenthe zijn sinds vrijdagavond bezig met het overbrengen van coronapatienten van ziekenhuizen in Noord-Brabant naar ziekenhuizen in de drie noordelijke provincies.

'Een grote logistieke operatie', zegt directeur Jeroen van der Ster van Ambulancezorg Groningen, 'We kregen vrijdag aan het eind van de middag het verzoek mensen te gaan ophalen en zijn meteen aan het werk gegaan.'

Zes ambulances onderweg

Het vervoer wordt gecoördineerd door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). In het ROAZ werken Kijlstra Ambulancedienst in Friesland, UMCG Ambulancezorg in Drenthe, Ambulancezorg Groningen en de noordelijk ziekenhuizen samen. 'Elke ambulancedienst levert twee wagens per shift, dus zijn er telkens zes ambulances onderweg', zegt Van der Ster. Ook is voor het eerst een bus ingezet waarin zes patienten tegelijk kunnen worden vervoerd.

De patienten worden opgehaald bij ziekenhuizen in Helmond, Uden en Eindhoven. Ze worden verdeeld over alle ziekenhuizen in het Noorden.Volgens Van der Ster gaat het om niet-ernstig zieke patiënten.Ze worden weggehaald om ruimte te maken voor mensen die er slecht aan toe zijn en verpleegd moeten worden op een intensive care.

Samen oplossen

'We kunnen dit goed behappen. We werken nauw samen met onze collega's in Brabant. De ritten worden zorgvuldig gepland.' Hoe lang de inzet van het ROAZ nodig is weet Van der Ster niet. 'We rijden zolang er een vervoersvraag is. Over de capaciteit van de ziekenhuizen gaan de amblancediensten niet.' Op de kritiek die wordt gehoord over het overbrengen van patienten naar het Noorden is Van der Ster duidelijk: 'We moeten deze crisis samen oplossen.'

Van der Ster prijst zijn medewerkers; 'Toen gistermiddag duidelijk werd dat we dit gingen doen werd ik meteen gebeld door medewerkers die hun vrije weekend willen inleveren om te helpen. De bereidheid bij de medewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe om deze klus te klaren is fantastisch hoog.'