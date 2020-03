Schoenmaker in Winschoten maakt en doneert honderden mondkapjes

'Ik werd vanmorgen wakker met het idee: het is niet druk, wat gaan we vandaag eens doen? Ik zat al te denken aan het maken van mondkapjes. Maar voor ik er erg in had zaten we hier te werken om zo snel mogelijk vijfhonderd stuks af te hebben.'

Bij schoenmaker Andy Lingbeek in Winschoten zitten op dit moment vijf mensen te knippen, strijken en plakken. 'En er is een zesde onderweg', vertelt hij trots.

Telefoontje buurtzorg

Vlak na het opstaan krijgt Lingbeek een telefoontje. 'Dat was heel toevallig. Wij wilden de mondkapjes al gaan maken, maar opeens belde de buurtzorg in Blijham. Daar hebben ze honderd mondkapjes nodig, het liefst zo snel mogelijk. En ze vroegen mij om die te maken.'

Hij vervolgt: 'Toen heb ik zelf maar naar de buurtzorg in Winschoten gebeld. Die hebben zelfs vierhonderd mondkapjes nodig.'

Nooit eerder gedaan

En dan begint de puzzel. Er moeten opeens vijfhonderd mondkapjes gemaakt worden, maar de Lingbeek is gewend om, vanzelfsprekend, schoenen te repareren. 'Dat was wel een dingetje, haha. Ik heb nog nooit mondkapjes gemaakt! Maar ik heb wat rondgebeld en we hebben nu een printje, er zijn machines en er is mankracht.'

De kans is overigens groot dat de deadline van vandaag niet gehaald gaat worden. Lingbeek vertelt dat buurtzorg Blijham de honderd mondkapjes het liefst al voor 17:00 heeft. 'Ik vrees dat wij dat niet redden. Maar ach, dan halen we een nachtje door. De tijd is nu zover, dat wij ons steentje moeten bijdragen.'

Hulp gevraagd

Lingbeek roept zijn mede-ondernemers in Winschoten op om samen de schouders eronder te zetten. 'Wij zitten verlegen om katoen, dus wij kunnen daar wel wat van gebruiken. Het liefst wit. Maar lichte kleuren mogen ook. Laten we de krachten bundelen in Winschoten.'