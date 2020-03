Arbiter Mulder hoopt op uitspelen voetbalcompetitie

De arbiter uit Uithuizen maakt van de nood een deugd in deze voetballoze periode. Hij heeft de houtklover op de oprit staan. 'Hij mag wel een beetje gesmeerd worden hè' lacht de 36-jarige scheidsrechter. Het apparaat is kennelijk al lange tijd niet gebruikt, maar desondanks worden de dikste stukken hout eenvoudig in vieren gekliefd.

Omschakelen

'Normaal ga je drie keer per week naar de sportschool, maar die is nu dicht. Het is wel even omschakelen hoe ik m'n week nu invul. Gelukkig mag ik op het voetbalveld nog wel hardlopen.' omschrijft de 36-jarige Mulder de voor hem en velen met hem bizarre situatie.

De Groninger is sinds anderhalf jaar volledig professioneel scheidsrechter. Hij verdient z'n brood met het fluiten van duels in de Ere- en Eerste Divisie. Zorgen maakt hij zich niet ook al zou er op den duur een situatie kunnen ontstaan dat hij als werkloos wordt aangemerkt. 'We krijgen in maart de wedstrijden van februari uitbetaald. Voor nu is er niet direct iets aan de hand. De KNVB zoekt uit hoe dat in april en mei zal gaan. Ik maak me er niet zo druk om. Ik vertrouw erop dat alles goed geregeld gaat worden.'

Zijn scheidsrechterstenue ligt in de kledingkast en het is nog maar de vraag wanneer hij deze weer draagt. Het is onbekend wanneer en op welke manier de voetbalcompetitie hervat wordt. 'Ik heb geen glazen bol, maar ik hoop dat we in mei of juni weer los kunnen.

Beetje leiding

Tot die tijd moet hij samen met z'n vriendin de kinderen zien bezig te houden en helpen met het huiswerk. Heeft hij toch nog een beetje de leiding, ook al is dat niet op het veld. En de houtkachel kan de komende winter in ieder geval branden.

'Er komen nou wel dingen af waar ik normaal gesproken wat langer over doe. Een echte klusser ben ik niet, maar ik kan ook niet de hele dag binnen zitten.'