Eilander geeft stoel yogales: 'En laat het nieuws af en toe los'

Via een WhatsApp-groep krijgen haar cursisten en iedereen die daarvoor belangstelling heeft nu les. 'Vooral de stoelyoga voor de ouderen moet echt doorgaan. De mensen zitten vaak in hun eentje thuis en bewegen nu minder. De wekelijkse les was voor hen ook een ontmoetingsplek om over het dagelijks leven te praten', zegt Olgers.

Olgers hoopt met haar online lessen nu ook een beetje 'het eenzaamheidvirus' te bestrijden.

Ze stuurt via Whatsapp filmpjes van vijf minuten naar de deelnemers toe. 'Het is de bedoeling dat die dan tegelijk worden uitgevoerd op een vast tijdstip. Zodat we toch het gevoel hebben dat we het samen doen.

Ademhaling

Stoelyoga is een laagdrempelige vorm van yoga waarbij ook ademhaling belangrijk is. 'Als je bijvoorbeeld rugklachten hebt dan helpt yoga bij het weer wat los komen. Ik heb bijvoorbeeld iemand die dat heeft en die merkt na een sessie dat ze dan weer meer energie heeft', aldus Olgers.

Ik krijg veel reacties. Het bevalt goed', zegt Olgers. Normaal heeft ze wekelijks twintig mensen verspreid over twee lessen. In deze tijd is de behoefte echter verdubbeld volgens haar. Josine verstuurt nu haar lessen online naar veertig eilanders.

Niet te veel met nieuws bezig

Ook biedt ze dagelijks een meditatie en overdenking aan over hoe om te gaan met de corona-stress. Olgers geeft het advies niet de hele dag naar het nieuws te luisteren, maar hoogstens twee keer per dag op een vast moment. Volgens haar moeten mensen 'ook af en toe het nieuws loslaten'. Om zo gezond en ontspannen te blijven.