NS: 'Reis alleen strikt noodzakelijk'

De Nederlandse Spoorwegen hebben zondag mensen opgeroepen niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Het bedrijf doet dat in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

De NS rijdt sinds deze week volgens een speciale basisdienstregeling, die tot nader order van kracht is. De NS adviseert verder: houd voldoende afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen.

De basisdienstregeling houdt in dat vanaf ieder station in Nederland in alle richtingen twee treinen per uur rijden. Vanaf stations waar normaal één keer per uur een trein vertrekt, blijft dit zo. De treinen blijven rijden om mensen in vitale functies naar hun werk te brengen.

