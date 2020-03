Supermarkt neemt extra maatregelen: 'Winkelkarretje verplicht'

Een supermarkt in Bedum heeft extra maatregelen genomen zodat klanten de 1,5 afstand in acht nemen. Klanten zijn verplicht om te winkelen met een karretje.

'Deze maatregel nemen wij om de klant maar ook onszelf te beschermen. Ook als de klant maar één artikel koopt moet er een karretje worden meegenomen', laat Jeanette Rozema weten. Ze werkt op de broodafdeling.

In de winkel, waar Rozema werkt, is het nog steeds druk. 'Vandaar dat we met deze maatregel komen. Zo houden mensen afstand van elkaar. Wat erg belangrijk is. Met name bij de kassa'. Alle winkelmandjes zijn weggehaald. De supermarktketen waarvoor Rozema werkt heeft in alle winkels dezelfde maatregelen doorgevoerd.

De winkel merkt dat de maatregel helpt en dat klanten hierdoor afstand van elkaar houden. 'Soms zien we nog een klant zonder karretje en die halen we dan met liefde op voor diegenen. Klanten kunnen zelf de karretjes ontsmetten. Daarvoor staat spray aan het begin van de winkel', legt Rozema uit. Ook nadat de mensen bij de kassa zijn geweest kunnen ze zichzelf ontsmetten.

Nog meer maatregelen

Overal in de winkel hangen borden waarop de regels staan uitgelegd. 'Op de vloer staan daarnaast strepen waardoor het voor de mensen duidelijk is wat 1,5 meter afstand is. Binnenkort komen er ook nog hesjes voor het personeel', vertelt Rozema. Ze merkt dat het op gezette tijden nog steeds druk is.

'Dat is niet zozeer het hamsteren. Maar gezinnen zitten nu thuis en daarvoor moet boodschappen gedaan worden', zegt Rozema. Normaal gebruiken de mensen producten van het werk stelt ze.

'Heel bijzonder dat wij nu onder beroepen vallen die essentieel zijn voor de samenleving. We zetten met ons hele team de schouders eronder. Ik heb nu zeven dagen achter elkaar gewerkt', zegt Rozema. Zo voelt zich trots dat ze dit met haar collega's doet. 'Maar dat moet wel op een veilige manier. Vandaar deze maatregel'.

De hesjes die de vakkenvullers binnenkort gaan dragen: