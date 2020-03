Competitie met Belgische clubs stap dichterbij voor Donar

'Concreet wordt nu een aantal werkgroepen opgericht die de belangrijkste aspecten van de samenwerking moeten behandelen op sportief, commercieel en financieel vlak', zo laat de DBL zondag weten.

'September 2021'

'In het vierde kwartaal van 2020 wordt er door de clubs in beide landen definitief besloten. Bij een positief besluit, kunnen we uitkijken naar de aanvang van de BeNeLeague medio september 2021', meldt de DBL.

Dit is kenbaar gemaakt na een unanieme stemming in beide landen, onder de clubs en de besturen van de Dutch Basketball League en de Belgische Pro Basketball League.

'Ambitie DBL'

Ramses Braakman, voorzitter Dutch Basketball League: 'De DBL-clubs en het bestuur streven altijd naar een verbetering van de kwaliteit op sportief, commercieel en organisatorisch vlak. Ook de groei van het aantal clubs in de league is al jarenlang een wens van velen. We voorzien dat een gecombineerde competitie samen met de Belgische league in grote mate gaat bijdragen aan onze ambities.'

'Verheugd'

Arthur Goethals, voorzitter Pro Basketball League: 'We zijn verheugd dat het enthousiasme binnen beide leagues groot is om er een mooi product van te maken.'

Ook de voorzitter van Donar, Jannes Stokroos, is enthousiast: 'Wij hebben meegedaan met het onderzoek en de uitkomsten van het verkennend onderzoek waren zeer hoopvol. Een gezamenlijke league biedt eigenlijk voor clubs, sponsors en fans meer dan we nu separaat bieden.'

