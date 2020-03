'Noorden laat landelijk beleid los: we moeten testen, testen, testen'

'We hebben ons losgekoppeld van het landelijke beleid en doen het gewoon bij zorgverleners: testen, testen, testen', zegt Alex Friedrich, arts-microbioloog in het UMCG, in de Groene Amsterdammer.

Friedrich zegt in het interview met de Groene niet te geloven dat er onvoldoende testcapaciteit is, zoals veel wordt gezegd.

Andere fase

'De epidemie is niet homogeen, wij bevinden ons in een andere fase dan Brabant. We moeten ervoor waken dat we overal hetzelfde doen', zo legt Friedrich het verschil in aanpak tussen het noorden en de rest van Nederland uit.

'Het grootste risico is dat ziekenhuispersoneel besmet raakt en patiënten en collega's gaat besmetten, die dan weer de regio in gaan', zegt Friedrich. 'Ziekenhuizen kunnen daardoor tot stroomversnellers van de epidemie worden. Het landelijk beleid is tot nu toe om zorgmedewerkers niet meer te testen. Wij doen dat, net als een aantal andere ziekenhuizen, wel.'

Zelf ziek

Friedrich werd vorige week zelf positief getest op het coronavirus. Inmiddels voelt hij zich beter. 'Gisteren had ik nog koorts en had ik veel spierpijn, vandaag ben ik alleen nog erg moe.'

Lees ook:

- Lees hier alles over het coronavirus

- De lessen van UMCG's corona-expert Alex Friedrich