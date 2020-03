Lopend Vuur: Het is tijd voor een lockdown in Nederland

In Italië, zoals hier in Turijn, is al een lockdown (Foto: ANP)

Ondanks alle oproepen lapten velen afgelopen weekend de richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus aan hun laars. Deskundigen, medici en de overheid riepen op om afstand te houden en niet in groepen bij elkaar te komen.

Die oproep leek op veel plaatsen aan dovemansoren gericht: op de stranden, in de bossen, in de parken en op de markten kwamen veel mensen bij elkaar. Zoveel dat Natuurmonumenten opriep niet meer de natuur in te gaan. Ook werden wegen naar badplaatsen afgesloten, vanwege de grote toeloop van dagjesmensen.

Op sociale media was er veel onbegrip over het niet naleven van de richtlijnen. Die richtlijnen zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. De roep om een lockdown, zoals in Spanje en Italië, klinkt steeds luider.

