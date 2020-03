Weinig verkeer en weinig ongelukken door corona

Sinds ruim een week is ons land in de greep van het coronavirus en zijn ingrijpende maatregelen van kracht. Scholen en bedrijven zijn dicht en veel mensen werken noodgedwongen thuis. Dat leidt tot minder verkeer op de wegen en dus ook tot minder ongelukken.

Dat merkt ook Paul Collewijn van het gelijknamige bergingsbedrijf in Nuis. Het bedrijf bergt onder meer auto's die betrokken zijn bij ongelukken op de A7 tussen Leek en de Friese grens. Het is een berucht stuk van de snelweg omdat er geregeld ongelukken gebeuren.

Collewijn: 'Sinds maandag is er geen enkel ongeval op dat stuk weg gebeurd, terwijl we normaal gesproken elke week wel een paar keer moeten uitrukken.'

Afname verkeer

De ANWB bevestigt dat. 'Het verkeer in Nederland is met 65 procent afgenomen sinds vorige week. Terwijl er maar een afname van 15 procent nodig is om de files te laten verdwijnen', laat een woordvoerder weten. Volgens de verkeersbond is het lokaal wel een stuk drukker omdat mensen in hun eigen omgeving blijven.

Pech

Naast de berging van auto's die betrokken zijn geweest bij ongelukken doet Collewijn ook pechhulp en pechverplaatsing. Bij pechhulp gaat het om bijvoorbeeld het vervangen van lekke banden of een kapotte accu.

Pechverplaatsing is nodig als wagens op een gevaarlijke plek op de vluchtstrook stilvallen.

'Normaal rukken we daar gemiddeld drie tot vier keer per dag uit, maar nu zijn we de hele week nog maar vier keer te hulp geroepen', weet Collewijn.

Hek dicht

Omdat er minder werk is zitten twee medewerkers thuis en is er nog een monteur in de werkplaats. Het terrein aan de Jonkersweg is afgesloten met een hek. Er hangt een papier met het verzoek om het terrein in verband met corona niet te betreden.

Collewijn: 'We willen zo weinig mogelijk mensen op het terrein hebben. We laten alleen mensen toe die hier echt moeten zijn en nemen alle veiligheidsmaatregelen daarbij in acht.'

