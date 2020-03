Doorgaan schoolexamens onzeker; kabinet en onderwijsveld komen bijeen

De toenemende onrust onder leraren, leerlingen en ouders over de schoolexamens is reden voor spoedoverleg tussen het onderwijsveld en het kabinet.

Maandagmiddag komen ze bijeen om te bespreken of deze examens wel door kunnen gaan.

Vooral op social media melden leraren zich met zorgen. Ze snappen niet dat de overheid aan de ene kant wil dat we zo min mogelijk sociale contacten aangaan en ze tegelijkertijd op school moeten verschijnen om de examens te begeleiden.

Vakbond CNV neemt deze zorgen mee naar het overleg met het ministerie. Woordvoerder Manon van Essen: 'Er zijn wel allerlei versoepelingen gekomen waardoor de examens in theorie door moeten kunnen gaan. Maar in de praktijk zie je onvrede en geen vertrouwen.'

Ook Hayo Bohlken van de Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet 'hele sterke zorgen. We krijgen steeds meer vragen en die variëren van kwaad tot heel ongerust.'

Situatie in Groningen

Eindexamenleerlingen maken voorafgaand aan het centraal examen in mei toetsen op school; de schoolexamens. De laatste toetsronde staat bij veel scholen nog op het programma.

Sommige Groningse scholen hebben de toetsweek uitgesteld tot na zes 6 april, wanneer duidelijkheid moet komen over al dan niet verlenging van de coronamaatregelen. Op de meeste scholen worden leerlingen deze of volgende week wel op school verwacht voor de examens. Leerkrachten moeten bij die examens surveilleren.

Het Stadslyceum in Groningen bijvoorbeeld heeft de schoolexamens uitgesteld tot volgende week. Rector Co Tammeling: 'Zodat we tijd hebben om alles te organiseren en ook omdat we denken: wie weet hoe de wereld er dan uitziet.'

Vooralsnog gaat het door, al verwacht Tammeling dat het kabinet alsnog anders besluit. 'Als het wel doorgaat nemen we strengere maatregelen dan het RIVM adviseert. We hebben een groot gebouw met grote zalen, we kunnen de leerlingen goed spreiden en ruim afstand houden.'

Hij begrijpt de onrust onder leerkrachten maar wil benadrukken dat 'scholen alles met de grootst mogelijke voorzichtigheid regelen. Er is geen school die iets onverantwoords heeft gedaan.'

Helemaal geen examens

De vakbond Leraren in Actie (LiA) roept op de examens helemaal te schrappen, zowel de schoolexamens als het centraal examen in mei. 'Aan het einde van de oorlog in 1945 is vanwege de toenmalige noodsituatie besloten de examens niet af te nemen en de studenten het diploma wel uit te reiken. LIA is van mening dat we ons wederom in een noodsituatie bevinden.'

CNV-woordvoerder Van Essen verwacht dat het ministerie maandagmiddag in elk geval besluit de schoolexamens te schrapen. 'Het gevoelen gaat steeds meer die kant op. We kunnen niet het onmogelijke verwachten.'

Ook rector Co Tammeling acht de kans aannemelijk dat het kabinet met een nieuw besluit komt. 'Er moet wel iets gebeuren als het langer duurt. De werkelijkheid om ons heen laat zien dat het na 6 april nog niet klaar is.'