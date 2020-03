TCMG kan groeiend aantal schademeldingen net bijbenen

Dat blijkt uit het jaarverslag van de TCMG over 2019. De toename van de meldingen vindt vooral plaats in gebieden waar eerder nauwelijks schade werd gemeld en vergoed.

'Positief'

Volgens voorzitter Bas Kortmann van TCMG een gunstige ontwikkeling: 'De groei van het aantal schademeldingen zien wij als positief. Het toont dat steeds meer gedupeerden zich bewust worden dat zij recht op schadevergoeding hebben.' Inmiddels worden er zo'n 700 meldingen per week gedaan.

Gelijke tred

De TCMG is tegelijkertijd gegroeid van 215 naar 315 full time medewerkers. Daardoor kon de afhandeling van de schade min of meer gelijke tred houden met het aantal meldingen. Gemiddeld genomen duurt de afhandeling van een schademelding nu een half jaar.

Uitvoeringskosten

Waar in 2018 de uitvoeringkosten van bijna 40 miljoen euro niet in verhouding stonden tot de uitgekeerde schadevergoeding van 8,2 miljoen euro, is de situatie in 2019 geheel anders. Tegenover 106,5 miljoen euro aan uitvoeringskosten in 2019 werd 139,5 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Onder uitvoeringskosten vallen bijvoorbeeld de vele externe onafhankelijke deskundigen, die zo'n 45 miljoen euro kostten.

Coronacrisis

Kortmann vreest dat de coronacrisis zorgt voor vraagtekens: 'We weten niet hoe lang dit gaat duren. Maar deze crisis heeft hoe dan ook impact op de schadeafhandeling. We kijken continu naar hoe we de schadeafhandeling zo goed mogelijk voort kunnen zetten. Maar alleen als het verantwoord is. Veiligheid en gezondheid staan op de eerste plaats, voor gedupeerden, medewerkers en deskundigen.'

Instituut Mijnbouwschade

Komend jaar staat voor TCMG in het teken van het verder opvangen van de groei en van de start van nieuwe regelingen met de komst van het Instituut Mijnbouwschade Groningen waar de TCMG in opgaat. Dat moet deze zomer zijn beslag krijgen. Het nieuwe instituut moet bijvoorbeeld de smartengeldregeling en de waardeverminderingsregeling gaan uitvoeren.

