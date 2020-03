Week van de waarheid: Kan de zorg de coronacrisis aan?

Maandag is het twee weken geleden dat het kabinet de eerste maatregelen neemt. Premier Rutte vertelt op een persconferentie dat we geen handen meer moeten schudden. Een paar dagen later krijgen we het advies thuis te werken en mogen we niet meer met honderd mensen bijeen komen. Op zondag 15 maart volgt het besluit om horeca, sportclubs en scholen op slot te gooien.

Laatste cijfers

Om te beoordelen of deze maatregelen effect sorteren kijkt het RIVM naar het aantal ziekenhuisopnames. Als dat aantal lager wordt en dit een aantal dagen aanhoudt, zou het kunnen betekenen dat de maatregelen effect hebben.

De eerste signalen zijn weinig hoopgevend; de cijfers van maandag laten geen daling zien in het aantal ziekenhuisopnames. De afgelopen dag kwam er zelfs een recordaantal van 242 ziekenhuisopnamen in het land bij.

Bij ziekenhuisopnames duurt het even voordat het effect in de cijfers zichtbaar is. Mensen raken besmet, worden ziek, bellen de huisarts en gaan dan pas naar het ziekenhuis. Al met al duurt dat ongeveer twee weken.Daardoor kan het RIVM nu pas analyseren wat de eerste effecten zijn van de maatregel - stop met handen schudden - die twee weken geleden op 9 maart is genomen. Het effect van de andere maatregelen laat dus nog even op zich wachten.

Mening deskundigen

Volgens Peter van der Voort - hoofd van de Intensive Care in het UMCG - is er dan ook geen reden om optimistisch te zijn. 'Iedereen wil het heel graag, ik ook. Maar ik ben ook realistisch.'

Microbioloog Alex Friedrich deelt die mening: 'Ik kan nog niet zeggen: yes, het is opgelost,' zegt hij met gevoel van understatement.

Friedrich ziet wel een verschil tussen het Noorden en de rest van Nederland. 'We zien geen grote groepen Noordelingen het ziekenhuis binnenkomen. De maatregelen die genomen zijn kwamen precies op tijd voor de fase waarin wij zaten op dat moment. Voor het zuiden kamen ze te laat.'

Lockdown?

Maandagavond maakt het kabinet na een nieuw crisisberaad bekend of Nederland te maken krijgt met strengere maatregelen. Meest vergaande optie zou zijn dat het land in lockdown gaat en we de straat niet zomaar meer op mogen. Beiden zijn daar geen uitgesproken voorstander van.

Van der Voort: 'Het gaat erom de overdracht van mens op mens te beperken. Dat kan worden bereikt zonder lockdown, namelijk als we ons als volwassen en welwillende mensen gedragen en contact vermijden en afstand houden. We hebben het zelf in de hand; een lockdown zou eigenlijk een zwaktebod zijn.'

Friedrich - zelf herstellende van het coronavirus - denkt ook niet direct aan een landelijke maatregel die ons verplicht binnen te blijven. 'Het is ook niet overal nodig. Je ziet verschillen per regio, per gemeente zelfs. Je kan ook regionale lockdowns instellen, afhankelijk van de epidemiologische situatie.'

Alle maatregelen zijn bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. Daarnaast is alles er op gericht om te zorgen dat ziekenhuizen niet overbelast raken. Simpel gezegd: er mogen niet teveel mensen tegelijkertijd ernstig ziek worden, want dan kunnen de ziekenhuizen het niet aan. Knelpunt zijn vooral het aantal bedden op de Intensive Care. Daarvan heeft Nederland er in vergelijking met het buitenland relatief weinig.

