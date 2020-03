De Koffiecorner #74 (met Mark-Jan Fledderus): 'Misschien moeten wij juist nu wel doorpakken'

De Koffiecorner zal de komende tijd op een andere manier gebracht worden dan voorheen. Dit heeft uiteraard alles met het coronavirus te maken. Vanwege alle maatregelen door de regering, maar ook door RTV Noord, nemen we de podcast de komende tijd vanuit huis op.

Mark-Jan Fledderus

We praten met verschillende mensen uit de sport om het over deze bijzondere tijden te hebben. Dat zullen één-op-ééngesprekken worden, gevoerd door de verschillende sportverslaggevers van RTV Noord.

RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker praat met Mark-Jan Fledderus.



In deze aflevering praat verslaggever Stefan Bleeker met Mark-Jan Fledderus. De technisch directeur van FC Groningen zit momenteel in de kou, vanwege een kapotte cv-ketel. Douchen doet het gezin van Fledderus momenteel bij Wouter Gudde, dat is de buurman.

Met Fledderus praten we over het fit houden van spelers, maar ook over het scouten en hoe hij zijn werkzaamheden op dit moment invult. 'Misschien zijn er nu wel clubs die het financieel moeilijk hebben, waardoor we bepaalde spelers nu wel kunnen halen die we anders niet hadden kunnen halen. We moeten nu ook denken in kansen', zegt de technisch directeur van FC Groningen.