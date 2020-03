Asielzoekers illegaal gedropt bij kazerne in Zoutkamp

Onbekend hoeveel

'Hoe ze daar komen weten we niet', zegt hij, 'maar omdat de locatie slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, zullen ze wel met de auto worden gebracht. Wie dat doet? Geen flauw idee.'

De kolonel weet niet hoeveel mensen zich melden bij de poort.

Volgens Van der Touw gaat het voornamelijk om Noord-Afrikanen. 'Ze denken kennelijk dat Zoutkamp een tweede Ter Apel is', zegt Van der Touw.

Met de bus

De kazerne in Zoutkamp is ingericht als noodopvang, omdat de gewone procedure bij het aanmeldcentrum in Ter Apel in verband met de Corona-crisis is stopgezet. Asielzoekers die zich in Ter Apel melden worden geregistreerd en gecontroleerd op gezondheidsklachten. Daarna worden ze met de bus naar Zoutkamp gebracht. Ze mogen het terrein daar voorlopig niet verlaten.

Wegsturen

Asielzoekers die zich rechtstreeks melden in Zoutkamp worden weggestuurd. Waar ze daarna naar toe gaan, is niet bekend. Defensie verwacht dat er halverwege de komende week 150 asielzoekers in de kazerne zijn ondergebracht. Er is plek voor 300 personen.

