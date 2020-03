Bloemenzee bij Martini Ziekenhuis dankzij boeketten voor de paus

'Prachtig', zegt Hans Feenstra, de bestuursvoorzitter van het ziekenhuis.

De rozen van een teler uit Pijnacker zouden decor zijn bij de jaarlijkse paastoespraak 'Urbi et Orbi'. Voor het eerst in 35 jaar staan daar geen Nederlandse bloemen bij, wegens het coronavirus.



Ook bloemen uit Groningen en Peize

Behalve de rozen die anders naar de Paasviering op het Sint-Pietersplein in Rome zouden gaan, hebben ook twee lokale telers uit Groningen en Peize bloemen aangeboden aan de medewerkers van het ziekenhuis.



Hans Feenstra, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis noemt het een prachtig initiatief. 'Met deze bloemen geven de kwekers en bloemisten ons een steuntje in de rug', zegt hij.

Bossen bloemen voor de ingang van het ziekenhuis (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Bos voor iedere medewerker

De bloemen zijn maandagmiddag naar de personeelsingang van het ziekenhuis gebracht. Iedere medewerker mag aan het eind van haar of zijn werkdag een bos bloemen mee naar huis nemen. De bossen mogen het ziekenhuis niet in.



'Stukje waardering en respect'

De Groningse bloemist Hans Zijlstra bracht maandagmiddag veertig bossen bloemen naar het ziekenhuis.

'Zowel de verpleging als de bloemsierteelt staat onder druk deze dagen. Wij kunnen onze bloemen niet meer kwijt, dus geven we ze belangeloos aan het ziekenhuis. Het is een stukje waardering en respect naar het zorgpersoneel toe: zij staan in de frontlinie tijdens deze crisis.'



Export ligt stil

Volgens Zijlstra ligt de export van bloemen compleet op zijn gat. 'Normaal gaat 75 procent van de Nederlandse bloemen de grens over. Dat ligt stil, en ook bedrijven nemen amper meer af.'



Een klein lichtpuntje ziet de bloemist overigens ook: 'Mensen gaan niet meer bij elkaar op verjaardag. Als alternatief bestellen ze soms een bos bloemen voor de jarige. Dat zorgt voor een stijging in de online en telefonische verkopen.'



Eenmalig

De bloemenactie is op verzoek van het ziekenhuis eenmalig.

'Het vergt capaciteit om dit te organiseren, en we vragen mensen om alleen naar ons ziekenhuis te komen als dat noodzakelijk is. We willen ons kunnen focussen op wat we moeten doen', zegt het ziekenhuis.



Geen kleine initiatieven

'We krijgen ook veel reacties van particulieren die de neiging hebben om naar ons toe te komen om ons een hart onder de riem te steken', zegt Dana Kragten namens het ziekenhuis.



'We vragen hen om dat niet te doen. Het kost ons namelijk ook altijd werk, en we moeten ons nu focussen op het werk dat echt gedaan moet worden. Het applaus van afgelopen maandag was fantastisch, Maar aan individuele mensen vragen we om de waardering op een andere manier te tonen. Dat kan bijvoorbeeld door een ziekenhuismedewerker uit de eigen omgeving een hart onder de riem te steken.'



#teammartinibedankt

Ook kunnen mensen de hashtag #teammartinibedankt gebruiken op sociale media. 'Maak een filmpje of knutsel iets: dan kunnen onze medewerkers dat zien, op een veilige manier voor iedereen.'



