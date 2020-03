Opsteker voor sportscholen: 'Yes! Personal training mag doorgaan' (update)

Op de vraag 'Mogen personal trainers één op één lessen blijven geven?', antwoordt de Rijksoverheid: 'Ja, personal trainers mogen privé lessen blijven geven. Houd wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.'

Flinke opsteker

Via via werd Erik Roelfsema, eigenaar van Crossfit Winschoten, gewezen op dit positieve nieuws. 'Iemand wees mij hierop. Voor de zekerheid heb ik toch nog even met het RIVM gebeld, maar die vertelde hetzelfde. Ik dacht: yes!'

Eén maand mensen hun geld terugbetalen gaat nog, twee misschien ook, maar op een gegeven moment wordt het heel moeilijk Erik Roelfsema, sportschoolhouder

Het is belangrijk nieuws voor een sportschool. Leden die personal training volgen, brengen het meeste geld in het laatje. 'Het is toch onze grootste inkomstenbron', vertelt Roelfsema.

'Stel dat het niet zou mogen, dan moet je al die mensen hun geld terugbetalen. Dat kan één maand, misschien twee, maar op een gegeven moment wordt het heel erg moeilijk. Hierdoor kunnen wij blijven bestaan.'

Lege ruimte

De gevolgen van het coronavirus zijn wel pijnlijk zichtbaar. Daar waar normaal gesproken dagelijks zo'n honderd mensen in de hal in Winschoten samenkomen om te sporten, is het nu zo goed als leeg.

Roelfsema: 'Dit is moeilijk. Ik geef graag mijn lessen, heb graag de drukte en dat alles goed loopt. Dit is mijn hobby, mijn passie, mijn werk. Dat wil je elke dag uitoefenen.'

Door deze vreemde tijden, komt hij wel toe aan andere dingen. 'Op dit moment heb ik wel tijd om wat te verbouwen, dus dat is wel fijn. Maar na een week of twee ben je daar wel klaar meen wil je weer knallen.'

Klanten tegemoetkomen

De sportfanaat kijkt wel met spanning naar de toekomst. 'Stel dat dit maanden gaat duren, dan kan het zijn dat mensen zich uitschrijven. Maar mijn huur gaat door, net zoals het betalen van het personeel. Dus nee, dit moet niet lang duren. Dan gaat elk bedrijf kapot.'

Gelukkig begrijpen mijn klanten wat er aan de hand is Erik Roelfsema

'Gelukkig begrijpen mijn klanten wat er aan de hand is. Ik geef ze attributen om thuis te sporten. Denk aan stangen, matjes en springtouwen. Veel meer kan ik helaas niet doen', zegt Roelfsema. 'Ik hoop dat dit morgen voorbij is, maar dat wordt hem niet natuurlijk. Dit heeft tijd nodig.'

Update 25 maart

De rijksoverheid heeft de regels inmiddels weer aangepast. De passage 'Mogen personal trainers één op één lessen blijven geven?', antwoordt de Rijksoverheid: 'Ja, personal trainers mogen privé lessen blijven geven. Houd wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.' is verwijderd van de website van de rijksoverheid.

Lees ook:

- Alles over het coronavirus