Mark-Jan Fledderus wil ondanks coronacrisis doorpakken bij FC Groningen

'De cv-ketel is zaterdag stukgegaan', vertelt Fledderus vanuit huis. 'We zitten dus zonder kachel en warm water. Hopelijk gaat het vakantiegeld wel door, want daar wil ik een nieuwe ketel van aanschaffen', grapt de voormalig middenvelder van FC Groningen.

Geïrriteerde Fledderus junior

'Vanochtend was mijn zoontje op de laptop van mijn vrouw bezig met zijn huiswerk. Hij was op den duur zo geïrriteerd dat hij veel te hard op die knoppen begon te drukken, dus die laptop doet het ook niet meer. Het gaat hier top', vat de technisch directeur de situatie in huize Fledderus samen.

'De energie spat ervan af', zegt hij lachend. 'Gisteren hebben wij gelukkig bij Wouter Gudde kunnen douchen, want er komt dus ook geen warm water uit onze douche.'

Individueel aan de bak

Vorige week mocht de selectie van FC Groningen voor het eerst niet trainen op sportcomplex Corpus den Hoorn. Het stadion ging op slot en de spelers moesten thuis individueel aan de bak. Ook voor Fledderus was dat een nieuwe situatie.

'Ik moet zeggen dat het afgelopen week heel erg druk was. We moesten ineens antwoorden op vragen zoeken, zoals hoe we ervoor zorgen dat alles op een goede manier wordt ingevuld. Of hoe zorgen we ervoor dat de spelers fit blijven?'

Ander perspectief

'We hebben een aantal overlegmomenten met elkaar gehad. Alles moesten we goed afstemmen, dus we zijn ook even bij elkaar gaan zitten op het Topsportzorgcentrum. Uiteraard met de nodige afstand tussen iedereen. Normaal hebben we de planning al weken van tevoren klaar. Nu moesten we snel schakelen en handelen', legt Fledderus uit.

Groningen is op dit moment gelukkig één van de veiligste regio's in Nederland Mark-Jan Fledderus - Technisch Directeur FC Groningen

Bij andere clubs mochten spelers naar huis, maar spelers van de FC blijven in en rondom Groningen. 'Daar hebben we bewust voor gekozen. Groningen is op dit moment ook één van de veiligste regio's in Nederland gelukkig. En als het nodig is kunnen we de dokters zo snel mogelijk bij de spelers langs sturen.'

Verdeeld in groepjes

De selectie van FC Groningen is in groepjes verdeeld en ieder groepje valt onder een trainer. Elke trainer komt een paar keer per week langs bij de spelers van dat groepje. Zo wordt aanvoerder Mike te Wierik bezocht door assistent-trainer Alfons Arts.

'Uiteraard houden we ons aan alle afstandsbeperkingen die nodig zijn', zegt Fledderus over de bezoekjes. 'Je moet je ook voorstellen dat we een aantal jonge jongens hebben die hier niet vandaan komen. Die zitten helemaal alleen. We moeten oppassen dat ze niet in een isolement terechtkomen.'

Noodzakelijk?

Het bezoeken van spelers is niet honderd procent noodzakelijk. Dat roept de vraag op waarom het contact met de selectie niet telefonisch wordt onderhouden.

'Dat hebben we uiteraard ook besproken', zegt Fledderus. 'We hebben gezegd dat als we de regels met betrekking tot afstand respecteren, dit mogelijk moet zijn. Een trainer moet dan bij vier of vijf spelers langs kunnen gaan. Telefonisch contact is toch afstandelijker. Je merkt ook aan de feedback van de spelers dat ze hier content mee zijn. Mochten de regels verder worden aangescherpt, dan zullen we ons daar uiteraard in schikken.'

Er zijn twee spelers die op advies van de dokter een week in quarantaine zijn geweest Mark-Jan Fledderus - Technisch Directeur FC Groningen

'Bij FC Groningen is iedereen gelukkig gezond. Twee spelers zijn op advies van de dokter een week in quarantaine geweest. Ze hadden een gezamenlijke vriend over de vloer gehad waarvan de vader corona bleek te hebben. Die vriend had dat zelf niet, maar we hebben besloten om die twee spelers een week niet te bezoeken. Ze hebben nergens last van, maar we nemen op zo'n moment het zekere voor het onzekere.'

Om welke voetballers het gaat wil Fledderus vanwege hun privacy niet zeggen.

Fitheid testen

FC Groningen mag de selectiespelers één keer in de week testen laten ondergaan. Zaterdag werd voor het eerst zo'n dag georganiseerd. 'We kijken dan hoe het ervoor staat met hun fitheid. Je kunt je voorstellen dat, als je niet meer traint, het verschil ineens heel groot kan zijn.'

We zijn volop met videoscouting bezig op dit moment Mark-Jan Fledderus - Technisch Directeur FC Groningen

'We hadden zaterdag een goede planning. We respecteerden natuurlijk de onderlinge afstand van zeker anderhalve meter. De trainers stonden ook op afstand. Het was van negen tot vier, daarna moesten de spelers direct in de auto naar huis.'

Videoscouting

Zelf is Fledderus vanuit huis veel wedstrijden aan het bekijken, want er moet natuurlijk een team worden samengesteld voor volgend seizoen. 'We zijn volop met videoscouting bezig. Via online systeem Wyscout kan ik alle wedstrijden bekijken.'

Mark-Jan Fledderus scout in deze periode veel thuis, door diverse voetbalwedstrijden te bekijken



'Met dat systeem krijg je een heel goed beeld van spelers en daar betrekken we ook de trainers bij. Zelf kijk ik nu minimaal twintig wedstrijden. De laatste wedstrijd die ik gezien heb? Ik ben nu LASK Linz aan het kijken tegen Wolfsberger AC', verklapt Fledderus. 'Ik kan niet vertellen naar wie ik speciaal kijk. Er staan tweeëntwintig spelers op het veld.'

In mogelijkheden denken

De huidige situatie hoeft volgens de technisch directeur niet te betekenen dat er niet doorgepakt kan worden met aankopen. 'Ondanks de huidige situatie moet je in mogelijkheden denken', vindt Fledderus, die nog maar eens benadrukt dat gezond blijven het allerbelangrijkste in het leven is.

Misschien kunnen wij bepaalde spelers die we anders niet hadden kunnen halen, nu wel halen Mark-Jan Fledderus - Technisch Directeur FC Groningen

'Misschien zijn er nu wel clubs die het financieel heel moeilijk hebben, waardoor wij spelers kunnen halen die we anders niet hadden kunnen krijgen. We proberen op een creatieve manier naar de situatie te kijken, zodat we voor ons het beste eruit kunnen halen', sluit Fledderus af.

Lees ook:

- De Koffiecorner #74 (met Mark-Jan Fledderus): 'Misschien moeten wij juist nu wel doorpakken'

- FC Groningen niet in acute financiële problemen door coronacrisis

- Alles over het coronavirus