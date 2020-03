Thuiszorgmedewerkster in Hoogkerk besmet met corona

Een medewerkster van TSN Thuiszorg in Hoogkerk blijkt besmet met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van TSN Thuiszorg. Zij bleef vanaf donderdag uit voorzorg al thuis, omdat haar zoon ziek was geworden.

Voor de zekerheid liet zij zich testen en die uitslag bleek zaterdag positief, vertelt woordvoerder Leonie van Davenhorst van TSN. 'Een geluk bij een ongeluk is dat zij toen al een paar dagen niet aan het werk was, we hebben goede hoop dat zij daardoor niemand heeft besmet.'

Cliënten

De vrouw had vijf à tien vaste adressen, waar zij zorg verleende. De betrokken cliënten zijn geïnformeerd. Als zij ziekteverschijnselen krijgen worden zij meteen getest door de GGD om snel duidelijkheid te krijgen.

Van Davenhorst: 'Het ligt in de aard van ons werk dat je huid-op-huid contact hebt en als zij toch eerder corona had, is de kans op besmetting groot.'

Collega's

Ook de collega's waar zij de afgelopen twee weken contact mee heeft gehad zijn geïnformeerd. Zij nemen voorlopig extra beschermende maatregelen, zoals het dragen van handschoenen en mondkapjes als ze bij cliënten thuis komen.

Scenario's

Eigenlijk is het een wonder dat er nog altijd maar één thuiszorgmedewerker is besmet, erkent Van Davenhorst: 'Het is natuurlijk wel zo dat het overgrote deel van onze 1500 thuiszorgmedewerkers in de provincie Groningen werkt, waar het aantal besmettingen lager ligt. Maar wij zijn al wel scenario's aan het maken voor als het er meer worden. We brengen onder meer in kaart waar de zorg eventueel wat minder frequent kan.'

Thuiszorgmedewerkers die zelf tot kwetsbare groepen horen en zich zorgen maken, kunnen op doktersadvies hun werk tijdelijk neerleggen.

Lees ook

- Al het laatste nieuws over het coronavirus in ons liveblog

- Alles over het coronavirus