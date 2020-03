Zing mee: Ede Staal als hart onder de riem in coronatijd

'Het het nog nooit zo donker west, of t wer altied wel weer licht.' Als het aan Pim de Jonge uit Stadskanaal ligt, klinkt dat troostende lied van Ede Staal komende vrijdag (27 maart) om 11.00 uur in heel onze provincie.

De Jonge verzorgt mensen met dementie en ondervindt aan den lijve wat alle coronamaatregelen in de reguliere zorg tot gevolg hebben.

Triest om te zien

'In mijn werk zie ik hoe vervelend het is dat de mensen die ik verzorg geen bezoek meer mogen ontvangen', vertelt de 32-jarige Knoalster. Vaak begrijpen zijn patiënten maar amper wat er aan de hand is.

'Ik vind het heel triest om te zien dat er niemand meer komt. We maken nu belafspraken met familie en via videobellen kunnen mensen elkaar dan zien en spreken. Ik merk dat mijn patiënten daar erg blij van worden.'

Net als veel mensen maakt De Jonge zich zorgen. 'Niet alleen over mijn cliënten, maar ook over mijn eigen opa en oma. Gisteren heb ik gelukkig mijn opa en oma nog kunnen spreken. Wel op vijf meter afstand, maar toch.'

Ede Staal weet het gevoel dat veel nu mensen hebben heel goed over te brengen Pim de Jonge - Initiatiefnemer actie

Ede Staal als troost

Om een positief signaal af te geven, bedacht De Jonge een actie voor iedereen die in de zorg werkt of afhankelijk is van zorg. Komende vrijdag om 11.00 uur hoopt hij dat in heel onze provincie 'Het het nog nooit zo donker west ' van Ede Staal is te horen.

'Het lied biedt iedereen troost en Ede Staal weet het gevoel dat veel nu mensen hebben heel goed over te brengen.'

Lied op Radio Noord

RTV Noord heeft de actie van De Jonge inmiddels omarmd. Aanstaande vrijdag zal het lied op de regionale zender te horen zijn.

De Jonge roept iedereen in Groningen op om komende vrijdag klokslag 11.00 uur 'Het het nog nooit zo donker west' van Ede Staal te zingen, te spelen op een trompet, een draaimolen of wat voor instrument dan ook. En het liefst in de buurt van een verzorgingshuis of ziekenhuis.

Hoe steun jij de Ede Staal-actie van Pim de Jonge komende vrijdag? Laat het hieronder weten. Kun je het formulier niet invullen, klik dan

hier.