Niet om te drinken: Hooghoudt maakt alcohol voor de zorg

De distilleerder gaat onder andere leveren aan TSN Thuiszorg en Ambulancezorg Groningen.

Groot tekort

Door het coronavirus is er een nijpend tekort aan desinfectiemiddel. Meester-distilleerder Frank Leystra kwam twee weken geleden bij een groothandel in Groningen en zag geen enkel flesje meer staan. Toen kwam hij op het idee om zelf desinfecterende alcohol te produceren.

'Frank nam contact op met het UMCG met de vraag of wij in geval van nood kunnen helpen', zegt directeur Arno Donkersloot van Hooghoudt. 'Via het ziekenhuis zijn we in contact gekomen met zorginstanties die op dit moment met een acuut tekort kampen.'

Recept van WHO

Nu de reguliere productie van jenever en kruidenbitters terugloopt door de sluiting van de horeca, heeft de destilleerder ruimte om het desinfectiemiddel te produceren. Volgens Donkersloot is het middel niet moeilijk om te maken:

'We gebruiken het standaardrecept van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarin zit tachtig procent alcohol, waterstofperoxide en glycerine, genoeg om alle virussen en schimmels te doden.'

Tegen kostprijs

De destilleerder kan naar verwachting dinsdag beginnen met de productie. Zorginstanties hebben op voorhand al duizenden liters besteld. Het bedrijf biedt de desinfecterende alcohol aan tegen kostprijs, om woekerprijzen in de markt tegen te gaan.

'We verwachten dat meer bedrijven en organisaties hierom gaan vragen', zegt Donkersloot. 'Een verzorgingstehuis in Gelderland heeft al aan de bel getrokken. Iedereen is van harte welkom.'

