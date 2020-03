Minister De Jonge hekelt UMCG om coronatest (update)

Het UMCG test zorgpersoneel zoveel mogelijk, ook al schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor spaarzaam te zijn met de tests.

Zorgpersoneel met cruciale functies testen

Omdat het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Groningen (69), Drenthe (51) en Friesland (39) relatief beperkt blijft, biedt dat noordelijke ziekenhuizen de gelegenheid om zorgpersoneel met cruciale functies te testen.

Vrijdag is een gezamenlijke testfaciliteit van het UMCG, de GGD Groningen en Certe van start gegaan. Dinsdag of woensdag gaan soortgelijke tests in Leeuwarden en Assen of Emmen van start.

Friedrich oneens

Het testmateriaal zou snel opraken. Hoofd microbiologie van het Groningse academische ziekenhuis, Alex Friedrich, spreekt dat laatste tegen.

'Ik begrijp wat De Jonge wil zeggen', stelt Friedrich. 'Maar we gaan zeer efficiënt met de testen om en gebruiken niet meer dan door triage-beslissing wordt vastgesteld. We zijn de capaciteit wel aan het verhogen voor het geval dat de komende weken nodig is', laat hij weten.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Alex Friedrich en informatie over de coronatesten die worden afgenomen bij zorgpersoneel in Friesland en Drenthe.

