Juridisch coronaspreekuur voor herhaling vatbaar: 'Men wil zekerheid'

Dat zegt advocaat en mede-eigenaar Martijn van der Veen. Zijn kantoor gooide maandagmiddag twee uur lang de lijnen open voor iedereen die vragen had over juridische kwesties die opspelen in deze coronacrisis.

'Werden niet in paniek gebeld'

'Het viel me mee dat mensen niet met tientallen in paniek hebben gebeld. Ik denk dat we in totaal ruim tien mensen hebben kunnen helpen', zegt Van der Veen.

Hij schetst een aantal situaties die hij en zijn collega's kregen voorgelegd: 'Werkgevers zeggen bijvoorbeeld tegen werknemers: er is nu geen werk voor je, dus ik wil dat je je vakantiedagen nu opneemt. Maar wettelijk hoeft een werknemer daar helemaal niet mee akkoord te gaan.'

'Maar ook schoonmakers die liever niet naar gebouwen gaan waar op dat moment allerlei mensen zitten. En beschermende kleding en kapjes zijn er ook niet meer voor hen, dat is voor de medische zorg. Wat logisch is, maar ze willen wel weten: hoe moet dat met mij?'

Asbest

'En alle rechtbanken zijn nu op slot, wat sowieso zorgelijk is', vervolgt hij. 'Maar wat als jij als bedrijf een dwangsom hebt gekregen die je moet betalen als je asbest niet voor een bepaalde datum laat verwijderen. Maar de asbestbedrijven willen niet meer langskomen?'

'Het zijn maar een paar voorbeelden, waarvan wij het logisch vinden dat mensen daarover bellen. Wat ik over het algemeen merk is dat mensen het graag goed willen doen, net als hun werkgevers. Maar er kan twijfel ontstaan in bepaalde gebieden. En in dat grijze gebied is men op zoek naar zekerheid.' Van der Veen stelt daarom: 'In gesprek blijven met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste.'

Op herhaling

Hij is van plan dit coronaspreekuur te herhalen. 'We zijn er om mensen en bedrijven te helpen, juist in deze onzekere periode. Daar willen we graag ons steentje aan bijdragen. Wanneer? Daarover zijn we nog in overleg', besluit Van der Veen.

