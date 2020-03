Postbakken blijven bij De Hoven: 'Liefde tonen is belangrijk'

Zorg- en welzijnsorganisatie De Hoven is niet van plan de postbakken die bij de ingangen van meerdere vestigingen staan te verwijderen. De Hoven heeft zes verzorgingshuizen in Noord-Groningen, waaronder twee in Winsum.

Het UMCG riep zondag op om geen kaarten en andere post meer te sturen naar kwetsbare patiënten, omdat het coronavirus ook via papier zou kunnen worden overgedragen.

Maar De Hoven laat de postbakken staan, ook omdat de GGD maandag aan RTV Noord liet weten dat - mits men geregeld de handen wast - het veilig is om post te versturen en te ontvangen.

'We gaan er gewoon mee door. We volgen alle richtlijnen van de GGD en RIVM', zegt woordvoerder Hilda Boelens van De Hoven. Wat ze van de oproep van het UMCG vindt? 'Oh, ik ben geen deskundige, dus misschien ga ik dan de verkeerde dingen zeggen.'

De Hoven heeft de postbakken neergezet toen het kabinet bekend maakte dat alle verzorgingshuizen in Nederland op slot moesten. 'Die bakken staan er met name voor familie om kaarten, tekeningen en spulletjes als chocola in te doen. Ook wordt er wel eens wat in gestopt door bijvoorbeeld scholen, wat we dan weer onder de bewoners kunnen verdelen', zegt de woordvoerder.

'We proberen de bewoners zo een plezier te doen en het wordt goed gebruikt. Het is toch een middel om op afstand je liefde te tonen en dat is in deze tijd erg belangrijk', besluit Boelens.

