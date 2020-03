Gemeente Het Hogeland uit trots op inwoners in brief

Het college van burgemeester en wethouders in Het Hogeland heeft een brief geschreven aan de inwoners van de gemeente. In de brief staat een boodschap om iedereen die dat nodig heeft een hart onder de riem te steken, maar wordt ook lof uitgesproken voor alle 'mooie initiatieven' die zijn ontstaan.

'Het lijkt een boze droom, maar het is harde realiteit. Het coronavirus houdt ons in de greep. Al ruim een week lang. Bijna alle aspecten van ons leven worden er inmiddels door bepaald', schrijft het college. De bestuurders benadrukken dat de maatregelen rond het coronavirus grote impact hebben op de gemeenten en hun inwoners.

Lof voor initiatieven

'Onze ouderen kunt u bijstaan met de digitale stamtafel. Een initiatief dat we als gemeente van harte steunen. Juist die Hogelandsters verdienen nu meer dan ooit aandacht, zorg en warmte', schrijft het college.

Zorgen over ondernemers

Ook zijn er bij de gemeente zorgen over ondernemers die noodgedwongen deuren hebben moeten sluiten of te maken hebben met omzetdaling. Voor hen is er inmiddels een pakket aan maatregelen beschikbaar.

'We staan onze ondernemers, klein en groot, bij met een pakket dat ze voorlopig lucht geeft. Dat pakket is niet in beton gegoten: als er andere, aanvullende maatregelen nodig zijn, dan staan we er', aldus het college.

Noodopvang

Ook schrijft de gemeente over de noodopvang voor asielzoekers die bij de kazerne in Zoutkamp is gerealiseerd.

'Het COA heeft het aanmeldpunt voor migranten in Ter Apel noodgedwongen moeten sluiten. Toen het verzoek kwam van de minister om de kazerne bij Zoutkamp voor noodopvang beschikbaar te stellen, hebben we onze medewerking verleend. De nood is, ook op dat gebied, hoog', stelt het college.

De brief eindigt met lof en waardering voor de inwoners. 'Ondanks alle maatregelen, zien wij ook de mooie dingen ontstaan. Om ons heen zien we prachtige voorbeelden van Hogelandsters die elkaar bijstaan. Die zich niet uit het veld laten slaan. Die noaberschap op een geweldige manier invulling geven.'

Het college van burgemeester en wethouders is trots op deze 'Hogelandster kracht'.

Lees ook:

- De brief van de gemeente Het Hogeland

-

Alles over het coronavirus