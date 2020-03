Dierenkliniek Winsum laat baasje buiten wachten

Dit is slechts één van de vele maatregelen die de kliniek neemt. Sinds vorige week is het team van de dierenkliniek druk om maatregelen te nemen. Zo werkt de paardenarts vanuit huis en de veeartsen vanuit de kantine.

Gesplitste teams

Klok: 'Sinds vorige week werken wij in gesplitste teams. Dat betekent dat de medewerkers van locatie Eikenlaan in Groningen en onze locatie elkaar niet mogen zien. Ook hier in Winsum werken we strikt gescheiden van elkaar, want als er iemand ziek wordt heeft dat geen gevolgen voor de rest.'

Maatregelenpakket

Bij een telefonische afspraak wordt de klant op de hoogte gebracht van het maatregelenpakket. Zo heb je bij binnenkomst niet al te maken met een buzzer, maar zitten de medewerkers achter een groot doorzichtig glas. En ook de pinautomaat staat op een bijzettafeltje halverwege de hal.

'De klanten reageren heel positief. Niemand die zegt het als vervelend te ervaren.'

Makkelijk is het niet. Baasjes moeten hun dier buiten afgeven en zijn niet bij een behandeling. 'Bij euthanasie maken we uiteraard een uitzondering, maar voor de rest moeten de klanten buiten in de auto wachten. Bij vragen bellen we.'

Ontsmetten

De maatregelen vergen ook veel van het personeel. Niet alleen lopen de assistenten de hele dag te ontsmetten, maar waar normaal een baasje met het dier naar de dierenarts gaat, gaat nu een assistent mee.

'Wij laten het dier niet alleen. Soms zijn ze bang en willen ze extra geknuffeld of geaaid worden en dat doen wij nu. Zo krijgen de dieren de aandacht die het verdiend.'

Ook nemen medewerkers van de kliniek contact op met de oudere klanten of die met een zwakke gezondheid. 'Wij vragen of er voldoende voer is. Zo niet, dan brengen wij dit kosteloos na onze werktijd langs.'

Wat als de maatregelen strenger worden?

Dierenartsen kunnen voorlopig hun werk nog doen, maar wat bij strengere maatregelen? Niet alle dierenartsen behoren tot de lijst van cruciale beroepen. De artsen en assistenten die landbouwhuisdieren, zoals koeien en varkens, behandelen staan wel op de lijst, maar artsen en praktijken die gericht zijn op paarden en/of gezelschapsdieren (honden en katten) niet. Dit heeft te maken dat de landbouwhuisdieren tot de voedselketen worden gerekend. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) schrijft op haar eigen website het volgende: 'De KNMvD is van mening dat hierdoor het risico kan ontstaan dat de continuïteit van diergeneeskundige zorg in Nederland in gevaar komt. Ons uitgangspunt is dat ook tijdens de coronacrisis zieke dieren te allen tijde noodzakelijke zorg moeten kunnen krijgen. Wij gaan hierover met het ministerie van LNV in gesprek.'

