Hoe kom ik rond in de coronacrisis?

Door Monica Helbig

Controle hebben over je financiën begint met inzicht hebben in je uitgaven. Weten waar je geld naartoe stroomt is cruciaal. Wil je de financiën in toom houden? Dan moet er natuurlijk minder uit gaan dan er binnenkomt. Daarbij maak ik verschil tussen vaste lasten, zoals huur, abonnementen, energie, en variabele uitgaven, zoals boodschappen, benzine en uitjes.

Vaste lasten

Je vaste lasten lopen door. Dit is een goed moment om daar eens in te duiken. Schrijf al je vaste lasten op. Loop je afschriften van de afgelopen drie maanden na zodat je niets mist. Vervolgens ga je al deze uitgaven langs en stel je jezelf twee belangrijke vragen.

Ten eerste: heb ik het nodig? Veel mensen sluiten ooit iets af en kijken er daarna nooit meer naar. Misschien heb jij nog een vaste telefoonaansluiting die je niet meer gebruikt? Of een abonnement op de sportschool waar je nooit komt. Heb je het niet nodig? Dan kun je het opzeggen. Doe dat gelijk.

Stel jezelf de vragen: Heb ik het nodig, kan het goedkoper? Monica Helbig – financieel coach

De tweede vraag is: kan het goedkoper? Er zijn veel manieren om te besparen op uitgaven. Je kunt misschien een abonnement delen, overstappen of een stapje minder doen. Tussen het goedkoopste en duurste abonnement zit soms veel verschil. Bekijk eens goed wat je precies hebt. Overigens werkt dreigen met opzeggen ook. Bedrijven hebben hiervoor speciale behoud- of retentieafdelingen. Vaak krijg je dan een aanbod met korting.

Ben je ondernemer, dan kun je dit ook voor je zakelijke uitgaven doen. Maak gebruik van de mogelijkheid belastingbetaling uit te stellen. Ook als je het geld nu wel hebt. Gebruik het als buffer. Je weet niet wat er nog gaat komen.

Variabele uitgaven

Doordat veel zaken dicht zijn, zit er nu al een rem op de uitgaven. Maar het grootste lek zit ook nu in de variabele uitgaven. Kijk eens drie maanden terug op je bankrekening en bepaal hoeveel geld je telkens kwijt was.

Denk daar eens goed over na, wat vind je eigenlijk van je uitgavenpatroon. Wees eerlijk tegen jezelf. Is het (te) veel? Waaraan heb je het uitgegeven? Wat kun je doen om het te verminderen? Maak je doelen concreet. Zeg niet: 'Ik ga minder uitgeven'. Bepaal in plaats daarvan budgetten. Spreek met jezelf af dat je vanaf nu voor 75 euro per week boodschappen doet in plaats van voor honderd euro.

Laat je niet verleiden

Laat je niet verleiden uit verveling allerlei online aankopen te doen. Hier gelden dezelfde vragen als bij de vaste lasten. Heb je het nodig? Kan het goedkoper? Moet je per se een nieuwe hogedrukreiniger, of kun je ook toe met een tweedehandse of kun je eentje samen met de buren kopen.

Dit is ook een goed moment om jezelf aan te leren één, hooguit twee keer per week boodschappen te doen. Maak een planning voor je eten de hele week, kijk wat je nog in huis hebt, maak een lijstje en haal alleen wat er op dat lijstje staat. Het bespaart je gegarandeerd geld.

Niet de kop in het zand

Misschien kun je rekeningen niet meer betalen. Kom dan in actie. Bel met het bedrijf, leg de situatie uit en vraag om een betalingsregeling of uitstel van betaling. Steek niet je kop in het zand, het maakt de situatie alleen maar erger. Blijf in contact met de schuldeiser, maak afspraken en kom die na.

Lager IQ

Onrust over geld doet veel met je. Uit onderzoek blijkt dat je IQ 10 tot 14 punten kan dalen wanneer je financiële zorgen hebt. De stress die financiële zorgen veroorzaakt, maakt dat je minder slimme beslissingen neemt. Financiële rust is belangrijk. Inzicht in je uitgaven helpt daarbij.

Monica Helbig is financieel coach. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden.